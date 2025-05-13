Заварне тісто на вареники й пельмені, яке завжди виходить — рецепт із соковитою начинкою

Найкраще заварне тісто для пельменів і вареників — супер рецепт
Це заварне тісто виходить м’яким, еластичним і ніколи не рветься, а класична начинка зі свинини з цибулею робить пельмені або вареники напрочуд соковитими. Універсальний рецепт, що стане в пригоді кожній господині.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко.
Вам знадобиться:
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- олія — 4 ст. л.;
- борошно — 800 г;
- окріп — 375 мл.
Для начинки:
- свинина — 1 кг;
- цибуля — 150–200 г;
- вершкове масло — 50 г;
- сіль і чорний перець — на смак.
Спосіб приготування
У глибоку миску вбити яйце, додати сіль і олію. Влити окріп, швидко перемішуючи ложкою.
Поступово додати просіяне борошно та замісити м’яке, еластичне тісто.
Загорнути його в плівку та залишити на 30 хвилин відпочити.
Для начинки пропустити свинину й цибулю через м’ясорубку, додати розтоплене вершкове масло, посолити, поперчити й ретельно перемішати.
Розкачати тісто тонким шаром, вирізати кружечки або квадрати, викладати начинку й ліпити пельмені або вареники. Варити у підсоленій воді до готовності.
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