Заварне тісто на вареники й пельмені, яке завжди виходить — рецепт із соковитою начинкою

Домашні пельмені. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Це заварне тісто виходить м’яким, еластичним і ніколи не рветься, а класична начинка зі свинини з цибулею робить пельмені або вареники напрочуд соковитими. Універсальний рецепт, що стане в пригоді кожній господині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко.

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Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

олія — 4 ст. л.;

борошно — 800 г;

окріп — 375 мл.

Для начинки:

свинина — 1 кг;

цибуля — 150–200 г;

вершкове масло — 50 г;

сіль і чорний перець — на смак.

Спосіб приготування

У глибоку миску вбити яйце, додати сіль і олію. Влити окріп, швидко перемішуючи ложкою.

Борошно та яйце. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Поступово додати просіяне борошно та замісити м’яке, еластичне тісто.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Загорнути його в плівку та залишити на 30 хвилин відпочити.

Приготування фарша. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Для начинки пропустити свинину й цибулю через м’ясорубку, додати розтоплене вершкове масло, посолити, поперчити й ретельно перемішати.

Приготування пельменів. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Розкачати тісто тонким шаром, вирізати кружечки або квадрати, викладати начинку й ліпити пельмені або вареники. Варити у підсоленій воді до готовності.

Варені пельмені. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

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