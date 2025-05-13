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Найкраще заварне тісто для пельменів і вареників — супер рецепт

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Дата публікації: 13 травня 2025 15:00
Заварне тісто на вареники й пельмені, яке завжди виходить — рецепт із соковитою начинкою
Домашні пельмені. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Це заварне тісто виходить м’яким, еластичним і ніколи не рветься, а класична начинка зі свинини з цибулею робить пельмені або вареники напрочуд соковитими. Універсальний рецепт, що стане в пригоді кожній господині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко

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Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • олія — 4 ст. л.;
  • борошно — 800 г;
  • окріп — 375 мл.

Для начинки:

  • свинина — 1 кг;
  • цибуля — 150–200 г;
  • вершкове масло — 50 г;
  • сіль і чорний перець — на смак.

Спосіб приготування

У глибоку миску вбити яйце, додати сіль і олію. Влити окріп, швидко перемішуючи ложкою.

рецепт тіста для пельменів
Борошно та яйце. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Поступово додати просіяне борошно та замісити м’яке, еластичне тісто.

рецепт заварного тіста для пельменів
Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Загорнути його в плівку та залишити на 30 хвилин відпочити.

рецепт заварного тіста для пельменів та вареників
Приготування фарша. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Для начинки пропустити свинину й цибулю через м’ясорубку, додати розтоплене вершкове масло, посолити, поперчити й ретельно перемішати.

простий рецепт заварного тіста для пельменів та вареників
Приготування пельменів. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Розкачати тісто тонким шаром, вирізати кружечки або квадрати, викладати начинку й ліпити пельмені або вареники. Варити у підсоленій воді до готовності.

смачний рецепт заварного тіста для пельменів та вареників
Варені пельмені. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

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рецепт борошно вареники тісто пельмені
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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