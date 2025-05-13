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Лучшее заварное тесто для пельменей и вареников — супер рецепт

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Дата публикации 13 мая 2025 15:00
Заварное тесто на вареники и пельмени, которое всегда получается — рецепт с сочной начинкой
Домашние пельмени. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМарияМихальченко

Это заварное тесто получается мягким, эластичным и никогда не рвется, а классическая начинка из свинины с луком делает пельмени или вареники удивительно сочными. Универсальный рецепт, который пригодится каждой хозяйке.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.

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Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л;
  • растительное масло — 4 ст. л.;
  • мука — 800 г;
  • кипяток — 375 мл.

Для начинки:

  • свинина — 1 кг;
  • лук — 150-200 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • соль и черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

В глубокую миску вбить яйцо, добавить соль и растительное масло. Влить кипяток, быстро перемешивая ложкой.

рецепт тіста для пельменів
Мука и яйцо. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМарияМихальченко

Постепенно добавить просеянную муку и замесить мягкое, эластичное тесто.

рецепт заварного тіста для пельменів
Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМарияМихальченко

Завернуть его в пленку и оставить на 30 минут отдохнуть.

рецепт заварного тіста для пельменів та вареників
Приготовление фарша. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМарияМихальченко

Для начинки пропустить свинину и лук через мясорубку, добавить растопленное сливочное масло, посолить, поперчить и тщательно перемешать.

простий рецепт заварного тіста для пельменів та вареників
Приготовление пельменей. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМарияМихальченко

Раскатать тесто тонким слоем, вырезать кружочки или квадраты, выкладывать начинку и лепить пельмени или вареники. Варить в подсоленной воде до готовности.

смачний рецепт заварного тіста для пельменів та вареників
Вареные пельмени. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМарияМихальченко

Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.

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рецепт мука вареники тесто пельмени
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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