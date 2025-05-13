Заварное тесто на вареники и пельмени, которое всегда получается — рецепт с сочной начинкой

Домашние пельмени. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМарияМихальченко

Это заварное тесто получается мягким, эластичным и никогда не рвется, а классическая начинка из свинины с луком делает пельмени или вареники удивительно сочными. Универсальный рецепт, который пригодится каждой хозяйке.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.

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Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

соль — 0,5 ч. л;

растительное масло — 4 ст. л.;

мука — 800 г;

кипяток — 375 мл.

Для начинки:

свинина — 1 кг;

лук — 150-200 г;

сливочное масло — 50 г;

соль и черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

В глубокую миску вбить яйцо, добавить соль и растительное масло. Влить кипяток, быстро перемешивая ложкой.

Мука и яйцо. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМарияМихальченко

Постепенно добавить просеянную муку и замесить мягкое, эластичное тесто.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМарияМихальченко

Завернуть его в пленку и оставить на 30 минут отдохнуть.

Приготовление фарша. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМарияМихальченко

Для начинки пропустить свинину и лук через мясорубку, добавить растопленное сливочное масло, посолить, поперчить и тщательно перемешать.

Приготовление пельменей. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМарияМихальченко

Раскатать тесто тонким слоем, вырезать кружочки или квадраты, выкладывать начинку и лепить пельмени или вареники. Варить в подсоленной воде до готовности.

Вареные пельмени. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМарияМихальченко

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