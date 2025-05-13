Заварное тесто на вареники и пельмени, которое всегда получается — рецепт с сочной начинкой

Лучшее заварное тесто для пельменей и вареников — супер рецепт
Это заварное тесто получается мягким, эластичным и никогда не рвется, а классическая начинка из свинины с луком делает пельмени или вареники удивительно сочными. Универсальный рецепт, который пригодится каждой хозяйке.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.
Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 0,5 ч. л;
- растительное масло — 4 ст. л.;
- мука — 800 г;
- кипяток — 375 мл.
Для начинки:
- свинина — 1 кг;
- лук — 150-200 г;
- сливочное масло — 50 г;
- соль и черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
В глубокую миску вбить яйцо, добавить соль и растительное масло. Влить кипяток, быстро перемешивая ложкой.
Постепенно добавить просеянную муку и замесить мягкое, эластичное тесто.
Завернуть его в пленку и оставить на 30 минут отдохнуть.
Для начинки пропустить свинину и лук через мясорубку, добавить растопленное сливочное масло, посолить, поперчить и тщательно перемешать.
Раскатать тесто тонким слоем, вырезать кружочки или квадраты, выкладывать начинку и лепить пельмени или вареники. Варить в подсоленной воде до готовности.
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