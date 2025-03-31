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Правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються

31 березня 2025 15:11
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рецепт правильного тіста для пельменів — не розварюється і не злипається
Домашні пельмені. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Щоб пельмені вийшли смачними, важливо правильно замісити тісто. Воно має бути еластичним, добре тримати форму та не розварюватися під час варіння. Ділимося ідеальним рецептом, який допоможе приготувати пельмені, що не злипаються і мають приємний смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • борошно — 450 г;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • холодна вода — 100 мл;
  • холодне молоко — 100 мл.

Спосіб приготування

Просіяти борошно, додати сіль і перемішати. У центрі зробити заглиблення, вбити яйце та розмішати його виделкою, поступово з'єднуючи з борошном.

правильне тісто для пельменів, яке не розварюється і не злипається
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Змішати холодну воду та молоко, поступово влити в борошняну масу, замішуючи тісто. Коли рідина повністю вбереться, викласти тісто на робочу поверхню та вимішувати руками 5-10 хвилин. Воно буде досить крутим, але після відпочинку стане м’якшим.

тісто для пельменів, яке не розварюється і не злипається
Еластичне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Скачати тісто в кулю, загорнути у пакет і залишити за кімнатної температури на 1 годину. За цей час воно набуде еластичності та податливості.

тісто для пельменів, яке не розварюється
Тісто для пельменів. Фото: gospodynka.com.ua

Присипати стіл борошном, відокремити частину тіста (решту тримати в пакеті).

тісто для пельменів, яке не злипається
Готові пельмені. Фото: gospodynka.com.ua

Розкачати пласт товщиною приблизно 2 мм, вирізати кружечки діаметром 5 см за допомогою склянки. Залишки тіста зібрати, знову розкачати та сформувати нові заготовки.

Раніше ми писали, як приготувати пельмені на сковороді — смачну та ліниву вечерю.

Та чи потрібно розморожувати пельмені перед тим, як смажити їх на сковороді. 

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