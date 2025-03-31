Рецепт правильного тіста для пельменів — не розварюється і не злипається

Домашні пельмені. Фото: gospodynka.com.ua

Щоб пельмені вийшли смачними, важливо правильно замісити тісто. Воно має бути еластичним, добре тримати форму та не розварюватися під час варіння. Ділимося ідеальним рецептом, який допоможе приготувати пельмені, що не злипаються і мають приємний смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

борошно — 450 г;

сіль — 1/2 ч. л.;

яйце — 1 шт.;

холодна вода — 100 мл;

холодне молоко — 100 мл.

Спосіб приготування

Просіяти борошно, додати сіль і перемішати. У центрі зробити заглиблення, вбити яйце та розмішати його виделкою, поступово з'єднуючи з борошном.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Змішати холодну воду та молоко, поступово влити в борошняну масу, замішуючи тісто. Коли рідина повністю вбереться, викласти тісто на робочу поверхню та вимішувати руками 5-10 хвилин. Воно буде досить крутим, але після відпочинку стане м’якшим.

Еластичне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Скачати тісто в кулю, загорнути у пакет і залишити за кімнатної температури на 1 годину. За цей час воно набуде еластичності та податливості.

Тісто для пельменів. Фото: gospodynka.com.ua

Присипати стіл борошном, відокремити частину тіста (решту тримати в пакеті).

Готові пельмені. Фото: gospodynka.com.ua

Розкачати пласт товщиною приблизно 2 мм, вирізати кружечки діаметром 5 см за допомогою склянки. Залишки тіста зібрати, знову розкачати та сформувати нові заготовки.

Раніше ми писали, як приготувати пельмені на сковороді — смачну та ліниву вечерю.

Та чи потрібно розморожувати пельмені перед тим, як смажити їх на сковороді.