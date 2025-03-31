Рецепт правильного теста для пельменей — не разваривается и не слипается

Правильное тесто для пельменей — не развариваются и не слипаются
Чтобы пельмени получились вкусными, важно правильно замесить тесто. Оно должно быть эластичным, хорошо держать форму и не развариваться во время варки. Делимся идеальным рецептом, который поможет приготовить пельмени, которые не слипаются и имеют приятный вкус.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мука — 450 г;
- соль — 1/2 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- холодная вода — 100 мл;
- холодное молоко — 100 мл.
Способ приготовления
Просеять муку, добавить соль и перемешать. В центре сделать углубление, вбить яйцо и размешать его вилкой, постепенно соединяя с мукой.
Смешать холодную воду и молоко, постепенно влить в мучную массу, замешивая тесто. Когда жидкость полностью впитается, выложить тесто на рабочую поверхность и вымешивать руками 5-10 минут. Оно будет достаточно крутым, но после отдыха станет более мягким.
Скатать тесто в шар, завернуть в пакет и оставить при комнатной температуре на 1 час. За это время оно приобретет эластичность и податливость.
Присыпать стол мукой, отделить часть теста (остальное держать в пакете).
Раскатать пласт толщиной примерно 2 мм, вырезать кружочки диаметром 5 см с помощью стакана. Остатки теста собрать, снова раскатать и сформировать новые заготовки.
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И нужно ли размораживать пельмени перед тем, как жарить их на сковороде.
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