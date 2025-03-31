Рецепт правильного теста для пельменей — не разваривается и не слипается

Домашние пельмени. Фото: gospodynka.com.ua

Чтобы пельмени получились вкусными, важно правильно замесить тесто. Оно должно быть эластичным, хорошо держать форму и не развариваться во время варки. Делимся идеальным рецептом, который поможет приготовить пельмени, которые не слипаются и имеют приятный вкус.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

мука — 450 г;

соль — 1/2 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

холодная вода — 100 мл;

холодное молоко — 100 мл.

Способ приготовления

Просеять муку, добавить соль и перемешать. В центре сделать углубление, вбить яйцо и размешать его вилкой, постепенно соединяя с мукой.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Смешать холодную воду и молоко, постепенно влить в мучную массу, замешивая тесто. Когда жидкость полностью впитается, выложить тесто на рабочую поверхность и вымешивать руками 5-10 минут. Оно будет достаточно крутым, но после отдыха станет более мягким.

Эластичное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Скатать тесто в шар, завернуть в пакет и оставить при комнатной температуре на 1 час. За это время оно приобретет эластичность и податливость.

Тесто для пельменей. Фото: gospodynka.com.ua

Присыпать стол мукой, отделить часть теста (остальное держать в пакете).

Готовые пельмени. Фото: gospodynka.com.ua

Раскатать пласт толщиной примерно 2 мм, вырезать кружочки диаметром 5 см с помощью стакана. Остатки теста собрать, снова раскатать и сформировать новые заготовки.

Ранее мы писали, как приготовить пельмени на сковороде — вкусный и ленивый ужин.

И нужно ли размораживать пельмени перед тем, как жарить их на сковороде.