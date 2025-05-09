Ліниві вареники за хвилини — найчистіший спосіб приготування

Ліниві вареники незвичайним способом — руки залишаться чистими
Ці ліниві вареники готуються за хвилини — без розкачування тіста, без борошна по всій кухні й зайвого клопоту. Ідеальний сніданок або вечеря з мінімумом зусиль і максимумом смаку.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- сир — 400 г;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 200–250 г;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — дрібка.
Спосіб приготування
У глибокій мисці з'єднати сир, яйця, сіль і цукор. Додати борошно й замісити м’яке тісто.
Викласти його на плоску тарілку, розрівняти й утрамбувати. У каструлі закип’ятити підсолену воду.
За допомогою виделки відщипувати шматочки тіста й опускати їх в окріп.
Варити до готовності — вареники спливуть на поверхню. Подавати зі сметаною або вершковим маслом.
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