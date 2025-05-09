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Ліниві вареники незвичайним способом — руки залишаться чистими

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Дата публікації: 9 травня 2025 15:00
Ліниві вареники за хвилини — найчистіший спосіб приготування
Ліниві вареники. Фото: smachnenke.com.ua

Ці ліниві вареники готуються за хвилини — без розкачування тіста, без борошна по всій кухні й зайвого клопоту. Ідеальний сніданок або вечеря з мінімумом зусиль і максимумом смаку.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • сир — 400 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 200–250 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — дрібка.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з'єднати сир, яйця, сіль і цукор. Додати борошно й замісити м’яке тісто.

простий рецепт лінивих вареників
Сир та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти його на плоску тарілку, розрівняти й утрамбувати. У каструлі закип’ятити підсолену воду.

дуже простий рецепт лінивих вареників
Сирне тісто. Фото: smachnenke.com.ua

За допомогою виделки відщипувати шматочки тіста й опускати їх в окріп.

смачний та простий рецепт лінивих вареників
Приготування вареників. Фото: smachnenke.com.ua

Варити до готовності — вареники спливуть на поверхню. Подавати зі сметаною або вершковим маслом.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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