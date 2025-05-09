Ленивые вареники за минуты — самый чистый способ приготовления

Ленивые вареники. Фото: smachnenke.com.ua

Эти ленивые вареники готовятся за минуты — без раскатывания теста, без муки по всей кухне и лишних хлопот. Идеальный завтрак или ужин с минимумом усилий и максимумом вкуса.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

творог — 400 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 200-250 г;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — щепотка.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить творог, яйца, соль и сахар. Добавить муку и замесить мягкое тесто.

Творог и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить его на плоскую тарелку, разровнять и утрамбовать. В кастрюле вскипятить подсоленную воду.

Творожное тесто. Фото: smachnenke.com.ua

С помощью вилки отщипывать кусочки теста и опускать их в кипяток.

Приготовление вареников. Фото: smachnenke.com.ua

Варить до готовности — вареники всплывут на поверхность. Подавать со сметаной или сливочным маслом.

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