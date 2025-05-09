Ленивые вареники за минуты — самый чистый способ приготовления

Ленивые вареники необычным способом — руки останутся чистыми
Эти ленивые вареники готовятся за минуты — без раскатывания теста, без муки по всей кухне и лишних хлопот. Идеальный завтрак или ужин с минимумом усилий и максимумом вкуса.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- творог — 400 г;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 200-250 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — щепотка.
Способ приготовления
В глубокой миске соединить творог, яйца, соль и сахар. Добавить муку и замесить мягкое тесто.
Выложить его на плоскую тарелку, разровнять и утрамбовать. В кастрюле вскипятить подсоленную воду.
С помощью вилки отщипывать кусочки теста и опускать их в кипяток.
Варить до готовности — вареники всплывут на поверхность. Подавать со сметаной или сливочным маслом.
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