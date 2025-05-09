Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Рецепты Ленивые вареники необычным способом — руки останутся чистыми

Ленивые вареники необычным способом — руки останутся чистыми

Ua en ru
Дата публикации 9 мая 2025 15:00
Ленивые вареники за минуты — самый чистый способ приготовления
Ленивые вареники. Фото: smachnenke.com.ua

Эти ленивые вареники готовятся за минуты — без раскатывания теста, без муки по всей кухне и лишних хлопот. Идеальный завтрак или ужин с минимумом усилий и максимумом вкуса.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • творог — 400 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 200-250 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — щепотка.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить творог, яйца, соль и сахар. Добавить муку и замесить мягкое тесто.

простий рецепт лінивих вареників
Творог и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить его на плоскую тарелку, разровнять и утрамбовать. В кастрюле вскипятить подсоленную воду.

дуже простий рецепт лінивих вареників
Творожное тесто. Фото: smachnenke.com.ua

С помощью вилки отщипывать кусочки теста и опускать их в кипяток.

смачний та простий рецепт лінивих вареників
Приготовление вареников. Фото: smachnenke.com.ua

Варить до готовности — вареники всплывут на поверхность. Подавать со сметаной или сливочным маслом.

Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.

Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.

Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.

рецепт творог Украинская кухня вареники тесто
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /