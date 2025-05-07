Палюшки з картопляного тіста з засмажкою — смачніше за вареники

Смачніше, ніж вареники та галушки — страва із Західної України
Якщо ви шукаєте справжню українську страву з домашнім затишком, яка не поступається на смак ані вареникам, ані галушкам — спробуйте ці картопляні палюшки із Західної України. М’яке тісто з ароматного пюре, ніжна текстура та щедра засмажка з сала й цибулі — усе, що потрібно для смачного обіду або вечері, яка повертає в дитинство.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- картопля — 1 кг;
- яйця — 2 шт.;
- сіль, гострий мелений перець, сушений часник — на свій смак
- борошно — 350 г + 50 г на підсипку.
Для засмажки:
- сало — 100–150 г;
- цибуля — 1 шт.;
- олія — для смаження;
- зелень — для подачі;
Спосіб приготування
У сковороді розігріти трохи олії, обсмажити нарізане дрібними кубиками сало протягом хвилини. Додати подрібнену цибулю та смажити до рум’яності, постійно помішуючи.
Для тіста очистити картоплю, зварити до готовності в підсоленій воді, зробити пюре й дати йому повністю охолонути. Ще раз перетерти, додати яйця, спеції й перемішати.
Всипати просіяне борошно, замісити тісто. Розділити його на 4 частини, кожну зробити у формі "ковбаски", нарізати на шматочки завширшки 1,5–2 см. Сформувати з них пальчикові заготівлі — палюшки.
Закип’ятити воду з сіллю, відварити палюшки близько хвилини, дістати шумівкою.
Подавати з гарячою засмажкою й зеленню.
Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке.
Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються.
Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються.
Читайте Новини.LIVE!