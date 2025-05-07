Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Смачніше, ніж вареники та галушки — страва із Західної України arrow

Смачніше, ніж вареники та галушки — страва із Західної України

7 травня 2025 15:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Палюшки з картопляного тіста з засмажкою — смачніше за вареники
Палюшки з картопляного тіста. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Якщо ви шукаєте справжню українську страву з домашнім затишком, яка не поступається на смак ані вареникам, ані галушкам — спробуйте ці картопляні палюшки із Західної України. М’яке тісто з ароматного пюре, ніжна текстура та щедра засмажка з сала й цибулі — усе, що потрібно для смачного обіду або вечері, яка повертає в дитинство.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля — 1 кг;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль, гострий мелений перець, сушений часник — на свій смак
  • борошно — 350 г + 50 г на підсипку.

Для засмажки:

  • сало — 100–150 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • олія — для смаження;
  • зелень — для подачі;

Спосіб приготування

У сковороді розігріти трохи олії, обсмажити нарізане дрібними кубиками сало протягом хвилини. Додати подрібнену цибулю та смажити до рум’яності, постійно помішуючи.

рецепт традиційної української страви
Сало та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua​​​

Для тіста очистити картоплю, зварити до готовності в підсоленій воді, зробити пюре й дати йому повністю охолонути. Ще раз перетерти, додати яйця, спеції й перемішати.

рецепт традиційної української страви палюшок
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Всипати просіяне борошно, замісити тісто. Розділити його на 4 частини, кожну зробити у формі "ковбаски", нарізати на шматочки завширшки 1,5–2 см. Сформувати з них пальчикові заготівлі — палюшки.

рецепт традиційної української страви замість вареників
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Закип’ятити воду з сіллю, відварити палюшки близько хвилини, дістати шумівкою.

рецепт традиційної української страви замість галушок
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Подавати з гарячою засмажкою й зеленню.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке. 

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються. 

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються. 

картопля рецепти Українська кухня галушки вареники
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:14 Удар по Києву — скільки часу чекати на виплату компенсації

15:10 10 шарів шпалер і клей із крохмалю — як робили ремонт у СРСР

15:08 Google додала функцію спрощення складних текстів на iPhone

15:05 Порти Одещини експортують більше зерна, ніж до війни — Кіпер

14:59 У Львові компанія незаконно побудувала майданчик для авто — вирок

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс - 80x80

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс

14:52 Львівські лікарі врятували дитину з чотирма критичними діагнозами

14:50 У Ватикані обирають нового Папу — як це відбувається

14:42 Вакансії травня для вчителів із зарплатою до 30 тис. грн

14:35 Заробити на брухті можуть всі — скільки дадуть за 1 кг алюмінію

14:31 Стало відомо, чи можна засадити рослинами поля навколо Чорнобиля

15:14 Удар по Києву — скільки часу чекати на виплату компенсації

15:10 10 шарів шпалер і клей із крохмалю — як робили ремонт у СРСР

15:08 Google додала функцію спрощення складних текстів на iPhone

15:05 Порти Одещини експортують більше зерна, ніж до війни — Кіпер

14:59 У Львові компанія незаконно побудувала майданчик для авто — вирок

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс - 80x80

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс

14:52 Львівські лікарі врятували дитину з чотирма критичними діагнозами

14:50 У Ватикані обирають нового Папу — як це відбувається

14:42 Вакансії травня для вчителів із зарплатою до 30 тис. грн

14:35 Заробити на брухті можуть всі — скільки дадуть за 1 кг алюмінію

14:31 Стало відомо, чи можна засадити рослинами поля навколо Чорнобиля

06:33 Бавовна півдня — держава компенсує аграріям 50% витрат

6 травня

22:33 Бронювання одеських аграріїв — запроваджуються нові правила

19:33 Урожай на Одещині під загрозою — озимі потребують дощу

5 травня

22:33 Курортний сезон в Одесі — чи варто відкривати пляжі

2 травня

20:23 Трагедія 2 травня — що думають одесити про події 11 років потому

1 травня

22:33 Угода про надра зі США — як це позначиться на майбутньому Одещини

06:33 Як змінилося ставлення одеситів до 1 травня — святкують чи ні

30 квітня

22:33 Екстрим для всіх — ціни на відпочинок у Затоці на Одещині

29 квітня

22:33 Туристична Одеса під час війни — чим може здивувати сьогодні

28 квітня

22:33 Чи справді війна з Росією на фініші — думки одеситів

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Квітка смерті та самотності — яку рослину не можна тримати вдома

1 травня 2025

Валютне нерівноправ'я — які номінали євро стають непотрібними

3 травня 2025

Ці долари і євро вже не обміняти — яких купюр потрібно позбутися

30 квітня 2025

Поляк зізнався, що його здивувало в українських супермаркетах

2 травня 2025

Марки шин для авто, яких треба уникати за будь-яку ціну

4 травня 2025

Оплата обов’язкова — в якому транспорті пенсіонери не мають пільг

3 травня 2025

За брухт міді дорого заплатять у травні — скільки коштує 1 кг

Депортація українців з Німеччини — як уникнути виселення у травні

27 квітня 2025

Дзвонять шахраї — які номери телефону варто одразу блокувати

1 травня 2025

Деяких УБД позбавлять пільг та виплат — кого торкнеться