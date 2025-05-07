Палюшки з картопляного тіста з засмажкою — смачніше за вареники

Палюшки з картопляного тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо ви шукаєте справжню українську страву з домашнім затишком, яка не поступається на смак ані вареникам, ані галушкам — спробуйте ці картопляні палюшки із Західної України. М’яке тісто з ароматного пюре, ніжна текстура та щедра засмажка з сала й цибулі — усе, що потрібно для смачного обіду або вечері, яка повертає в дитинство.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

картопля — 1 кг;

яйця — 2 шт.;

сіль, гострий мелений перець, сушений часник — на свій смак

борошно — 350 г + 50 г на підсипку.

Для засмажки:

сало — 100–150 г;

цибуля — 1 шт.;

олія — для смаження;

зелень — для подачі;

Спосіб приготування

У сковороді розігріти трохи олії, обсмажити нарізане дрібними кубиками сало протягом хвилини. Додати подрібнену цибулю та смажити до рум’яності, постійно помішуючи.

Сало та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua​​​

Для тіста очистити картоплю, зварити до готовності в підсоленій воді, зробити пюре й дати йому повністю охолонути. Ще раз перетерти, додати яйця, спеції й перемішати.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Всипати просіяне борошно, замісити тісто. Розділити його на 4 частини, кожну зробити у формі "ковбаски", нарізати на шматочки завширшки 1,5–2 см. Сформувати з них пальчикові заготівлі — палюшки.

Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Закип’ятити воду з сіллю, відварити палюшки близько хвилини, дістати шумівкою.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Подавати з гарячою засмажкою й зеленню.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке.

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються.

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються.