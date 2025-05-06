Галицькі пельмені з соковитою начинкою — класичний рецепт домашнього тіста

Галицькі пельмені. Фото: gospodynka.com.ua

Домашні пельмені — це завжди про затишок і справжній смак дитинства, а галицький варіант вирізняється м’яким тістом та насиченою м’ясною начинкою. Правильно збалансовані інгредієнти та соковита свинина з цибулею — усе це перетворює звичну страву на справжній кулінарний хіт.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

борошно — 6 скл.;

вода тепла — 1 скл.;

олія — 1/3 скл.;

яйця — 2 шт.;

сіль — 1 ч. л.

Для начинки:

свинина — 1 кг;

цибуля — 2 шт.;

яйце — 1 шт.;

сіль і перець — за смаком.

Спосіб приготування

Перекрутити свинину разом із цибулею через м’ясорубку.

Приготування фарша. Фото: gospodynka.com.ua

Додати яйце, приправити сіллю та перцем, ретельно перемішати і залишити в холодильнику на 30 хвилин.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

У просіяне борошно влити теплу воду, олію, додати яйця та сіль. Замісити еластичне тісто, загорнути в пакет і залишити в холодильнику на 15–20 хвилин.

Тісто та фарш. Фото: gospodynka.com.ua

Розкачати тісто, вирізати кружечки, викласти начинку. Сформувати пельмені, добре защипаючи краї.

Приготування пельменів. Фото: gospodynka.com.ua

Варити у киплячій підсоленій воді до моменту, коли пельмені спливуть. Подавати зі сметаною та перцем.

Готові пельмені. Фото: gospodynka.com.ua

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