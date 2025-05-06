Галицькі пельмені з соковитою начинкою — класичний рецепт домашнього тіста

Галицькі пельмені — рецепт вдалого правильного тіста та начинки
Домашні пельмені — це завжди про затишок і справжній смак дитинства, а галицький варіант вирізняється м’яким тістом та насиченою м’ясною начинкою. Правильно збалансовані інгредієнти та соковита свинина з цибулею — усе це перетворює звичну страву на справжній кулінарний хіт.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- борошно — 6 скл.;
- вода тепла — 1 скл.;
- олія — 1/3 скл.;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — 1 ч. л.
Для начинки:
- свинина — 1 кг;
- цибуля — 2 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- сіль і перець — за смаком.
Спосіб приготування
Перекрутити свинину разом із цибулею через м’ясорубку.
Додати яйце, приправити сіллю та перцем, ретельно перемішати і залишити в холодильнику на 30 хвилин.
У просіяне борошно влити теплу воду, олію, додати яйця та сіль. Замісити еластичне тісто, загорнути в пакет і залишити в холодильнику на 15–20 хвилин.
Розкачати тісто, вирізати кружечки, викласти начинку. Сформувати пельмені, добре защипаючи краї.
Варити у киплячій підсоленій воді до моменту, коли пельмені спливуть. Подавати зі сметаною та перцем.
Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке.
Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються.
Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються.
Читайте Новини.LIVE!