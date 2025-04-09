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Ледачі пельмені без ліплення — у 100 разів краще, ніж магазинні

9 квітня 2025 14:52
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рецепт ледачих пельменів без ліплення — швидше і смачніше за класичні
Ледачі пельмені. Фото: скріншот YouTube @AlinaFooDee
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Забудьте про довге ліплення — ці ледачі пельмені готуються без тіста, але зберігають усю соковитість начинки. Фарш у ніжному клярі вариться у воді, як звичайні пельмені, але виходить ще м’якшим і ароматнішим. Ідеальний варіант для швидкого домашнього обіду.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • фарш м’ясний — 500 г;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт. (приблизно 250 г);
  • сіль, чорний мелений перець — за смаком;
  • яйця — 2 шт.;
  • вода — 3 ст. л.;
  • борошно пшеничне — для кляру;
  • сіль — дрібка (у кляр).

Спосіб приготування

Натерти або дуже дрібно нарізати цибулю й додати до фаршу. Посолити, поперчити і ретельно перемішати.

ледачі пельмені без ліплення 100 разів краще, ніж магазинні
Приготування фарша. Фото: скріншот YouTube @AlinaFooDee

Сформувати з фаршу невеликі кульки розміром з волоський горіх.

ледачі пельмені без ліплення, краще, ніж магазинні
Борошно та фарш. Фото: скріншот YouTube @AlinaFooDee

Приготувати кляр: у глибокій мисці збити яйця з водою та дрібкою солі, поступово додати борошно, поки консистенція не стане схожою на густу сметану.

рецепт ледачих пельменів без ліплення
Приготування пельменів. Фото: скріншот YouTube @AlinaFooDee

Кожну кульку з фаршу кілька разів занурити у кляр, щоб утворився щільний шар, потім у борошно. Повторити так кілька разів. 

простий рецепт ледачих пельменів без ліплення
Готові пельмені. Фото: скріншот YouTube @AlinaFooDee

Опустити пельмені у киплячу підсолену воду й варити 7–10 хвилин після спливання на поверхню, як звичайні пельмені. Подавати гарячими зі сметаною, зеленню або улюбленим соусом.

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