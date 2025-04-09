Рецепт ледачих пельменів без ліплення — швидше і смачніше за класичні

Ледачі пельмені без ліплення — у 100 разів краще, ніж магазинні
Забудьте про довге ліплення — ці ледачі пельмені готуються без тіста, але зберігають усю соковитість начинки. Фарш у ніжному клярі вариться у воді, як звичайні пельмені, але виходить ще м’якшим і ароматнішим. Ідеальний варіант для швидкого домашнього обіду.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- фарш м’ясний — 500 г;
- цибуля ріпчаста — 2 шт. (приблизно 250 г);
- сіль, чорний мелений перець — за смаком;
- яйця — 2 шт.;
- вода — 3 ст. л.;
- борошно пшеничне — для кляру;
- сіль — дрібка (у кляр).
Спосіб приготування
Натерти або дуже дрібно нарізати цибулю й додати до фаршу. Посолити, поперчити і ретельно перемішати.
Сформувати з фаршу невеликі кульки розміром з волоський горіх.
Приготувати кляр: у глибокій мисці збити яйця з водою та дрібкою солі, поступово додати борошно, поки консистенція не стане схожою на густу сметану.
Кожну кульку з фаршу кілька разів занурити у кляр, щоб утворився щільний шар, потім у борошно. Повторити так кілька разів.
Опустити пельмені у киплячу підсолену воду й варити 7–10 хвилин після спливання на поверхню, як звичайні пельмені. Подавати гарячими зі сметаною, зеленню або улюбленим соусом.
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