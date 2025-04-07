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Просте тісто для смачних хачапурі — сільський рецепт

7 квітня 2025 15:10
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Просте тісто для смачних хачапурі — сільський рецепт
Сирні хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Це тісто — знахідка для всіх, хто любить хачапурі з хрусткою скоринкою та соковитою начинкою. Простий сільський рецепт без зайвих складнощів, але з гарантованим результатом: м’яке, еластичне тісто і неймовірний аромат домашньої випічки.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • молоко тепле — 325 мл;
  • дріжджі свіжі — 30 г або сухі — 10 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • олія або розтоплене вершкове масло — 2 ст. л.;
  • борошно — 500 г.

Для начинки:

  • сир сулугуні або інший — 800 г;
  • яйце — 1 шт.

Для змащування:

  • жовток — 1 шт.;
  • молоко — 1 ст. л.;
  • вершкове масло — 40 г;
  • сулугуні — 50 г.

Спосіб приготування

У тепле молоко додати дріжджі, цукор, сіль, яйце та олію або розтоплене масло. Перемішати до однорідності. Ввести просіяне борошно й замісити м’яке тісто. Накрити рушником і залишити в теплому місці на 1 годину.

просте тісто для смачних хачапурі сільський рецепт
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки натерти сир на терці, додати яйце й добре перемішати руками до однорідної маси. Тісто поділити на 3 частини.

тісто для смачних хачапурі сільський рецепт
Сир та яйце. Фото: gospodynka.com.ua

Кожну частину розкачати у корж, по центру викласти кульку з начинки. Загорнути краї тіста до центру, притиснути й сформувати коржик. У центрі зробити отвір для виходу пари під час випікання.

перевірене тісто для смачних хачапурі сільський рецепт
Приготування хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти хачапурі на деко з пергаментом. Змастити сумішшю жовтка з молоком і посипати тертим сулугуні.

дріжжове тісто для смачних хачапурі сільський рецепт
Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати у розігрітій до 200 °C духовці 40-45 хвилин.

домашнє тісто для смачних хачапурі сільський рецепт
Сирні хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Готові хачапурі змастити вершковим маслом і подавати до столу.

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