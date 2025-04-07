Просте тісто для смачних хачапурі — сільський рецепт
Це тісто — знахідка для всіх, хто любить хачапурі з хрусткою скоринкою та соковитою начинкою. Простий сільський рецепт без зайвих складнощів, але з гарантованим результатом: м’яке, еластичне тісто і неймовірний аромат домашньої випічки.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- молоко тепле — 325 мл;
- дріжджі свіжі — 30 г або сухі — 10 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- яйце — 1 шт.;
- олія або розтоплене вершкове масло — 2 ст. л.;
- борошно — 500 г.
Для начинки:
- сир сулугуні або інший — 800 г;
- яйце — 1 шт.
Для змащування:
- жовток — 1 шт.;
- молоко — 1 ст. л.;
- вершкове масло — 40 г;
- сулугуні — 50 г.
Спосіб приготування
У тепле молоко додати дріжджі, цукор, сіль, яйце та олію або розтоплене масло. Перемішати до однорідності. Ввести просіяне борошно й замісити м’яке тісто. Накрити рушником і залишити в теплому місці на 1 годину.
Для начинки натерти сир на терці, додати яйце й добре перемішати руками до однорідної маси. Тісто поділити на 3 частини.
Кожну частину розкачати у корж, по центру викласти кульку з начинки. Загорнути краї тіста до центру, притиснути й сформувати коржик. У центрі зробити отвір для виходу пари під час випікання.
Викласти хачапурі на деко з пергаментом. Змастити сумішшю жовтка з молоком і посипати тертим сулугуні.
Випікати у розігрітій до 200 °C духовці 40-45 хвилин.
Готові хачапурі змастити вершковим маслом і подавати до столу.
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