Турецьке тісто для випічки — зберігається до 4 днів у холодильнику, як свіже

Домашні рогалики. Фото: smachnenke.com.ua

Турецьке тісто для випічки — ідеальний варіант для зручності на кілька днів вперед. Воно зберігається у холодильнику до 4 днів і зберігає свою свіжість, що дозволяє швидко приготувати смачну випічку.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

молоко — 100 мл;

олія — 60-100 мл;

мінеральна вода з газом — 100 мл;

дріжджі — 7 г;

борошно — 350 г;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 2 ст. л.

Для начинки:

заморожена вишня — 300 г;

крохмаль картопляний — 1 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.

Спосіб приготування

У миску влити 100 мл мінеральної води, 100 мл теплого молока та 60-100 мл олії. Додати 1 ч. л. солі і 2 ст. л. цукру. Засипати дріжджі (якщо використовуєте сирі, попередньо розчиніть їх у молоці з цукром і дайте постояти 10-15 хвилин).

Приготування опари. Фото: smachnenke.com.ua

Поступово всипати просіяне борошно, замішуючи тісто. Потрібно 350 г борошна. Перекласти тісто на стіл і добре вимісити. Воно повинне бути еластичним і не липнути до рук.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Повернути тісто в миску і залишити для підйому в теплому місці на 1,5 години (можна поставити в духовку з температурою 50 градусів). Після цього обмяти тісто і залишити ще на 1 годину.

Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки розморозити 300 г вишні і 100 мл соку, що утворився. Вишні покласти в сотейник, додати 2 ст. л. цукру і довести до кипіння. Додати 1 ст. л. картопляного крохмалю, перемішати і варити до загустіння. Зняти з вогню та дати охолонути.

Кульки з тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто розділити на 12 частин по 50-60 г кожна. Кожну частину розкачати в овал, на один край покласти начинку, накрити і притиснути краї. На іншому краї зробити 6-7 надрізів ножем. Сформувати пиріжок, злегка підгинаючи краї.

Приготування випічки. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти пиріжки на деко і дати настоятися 20 хвилин. Випікати при температурі 180 ºС 20 хвилин або орієнтуватися за своєю духовкою. Для пісного варіанту молоко можна замінити на 200 мл мінеральної води.

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