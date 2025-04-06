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Турецьке тісто для випічки — зберігається у холодильнику 3-4 дні

6 квітня 2025 14:46
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Турецьке тісто для випічки — зберігається до 4 днів у холодильнику, як свіже
Домашні рогалики. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Турецьке тісто для випічки — ідеальний варіант для зручності на кілька днів вперед. Воно зберігається у холодильнику до 4 днів і зберігає свою свіжість, що дозволяє швидко приготувати смачну випічку.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • молоко — 100 мл;
  • олія — 60-100 мл;
  • мінеральна вода з газом — 100 мл;
  • дріжджі — 7 г;
  • борошно — 350 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 2 ст. л.

Для начинки:

  • заморожена вишня — 300 г;
  • крохмаль картопляний — 1 ст. л.;
  • цукор — 2 ст. л.

Спосіб приготування

У миску влити 100 мл мінеральної води, 100 мл теплого молока та 60-100 мл олії. Додати 1 ч. л. солі і 2 ст. л. цукру. Засипати дріжджі (якщо використовуєте сирі, попередньо розчиніть їх у молоці з цукром і дайте постояти 10-15 хвилин).

турецьке тісто для випічки
Приготування опари. Фото: smachnenke.com.ua

Поступово всипати просіяне борошно, замішуючи тісто. Потрібно 350 г борошна. Перекласти тісто на стіл і добре вимісити. Воно повинне бути еластичним і не липнути до рук.

турецьке тісто для випічки рецепт
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Повернути тісто в миску і залишити для підйому в теплому місці на 1,5 години (можна поставити в духовку з температурою 50 градусів). Після цього обмяти тісто і залишити ще на 1 годину.

ароматне турецьке тісто для випічки
Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки розморозити 300 г вишні і 100 мл соку, що утворився. Вишні покласти в сотейник, додати 2 ст. л. цукру і довести до кипіння. Додати 1 ст. л. картопляного крохмалю, перемішати і варити до загустіння. Зняти з вогню та дати охолонути.

вдале турецьке тісто для випічки
Кульки з тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто розділити на 12 частин по 50-60 г кожна. Кожну частину розкачати в овал, на один край покласти начинку, накрити і притиснути краї. На іншому краї зробити 6-7 надрізів ножем. Сформувати пиріжок, злегка підгинаючи краї.

тісто для випічки
Приготування випічки. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти пиріжки на деко і дати настоятися 20 хвилин. Випікати при температурі 180 ºС 20 хвилин або орієнтуватися за своєю духовкою. Для пісного варіанту молоко можна замінити на 200 мл мінеральної води.

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