Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Турецкое тесто для выпечки — хранится в холодильнике 3-4 дня arrow

Турецкое тесто для выпечки — хранится в холодильнике 3-4 дня

6 апреля 2025 14:46
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Турецкое тесто для выпечки — хранится до 4 дней в холодильнике, как свежее
Домашние рогалики. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Турецкое тесто для выпечки — идеальный вариант для удобства на несколько дней вперед. Оно хранится в холодильнике до 4 дней и сохраняет свою свежесть, что позволяет быстро приготовить вкусную выпечку.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • молоко — 100 мл;
  • растительное масло — 60-100 мл;
  • минеральная вода с газом — 100 мл;
  • дрожжи — 7 г;
  • мука — 350 г;
  • соль — 1 ч. л;
  • сахар — 2 ст. л.

Для начинки:

  • замороженная вишня — 300 г;
  • крахмал картофельный — 1 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.

Способ приготовления

В миску влить 100 мл минеральной воды, 100 мл теплого молока и 60-100 мл растительного масла. Добавить 1 ч. л. соли и 2 ст. л. сахара. Засыпать дрожжи (если используете сырые, предварительно растворите их в молоке с сахаром и дайте постоять 10-15 минут).

турецьке тісто для випічки
Приготовление опары. Фото: smachnenke.com.ua

Постепенно всыпать просеянную муку, замешивая тесто. Потребуется 350 г муки. Переложить тесто на стол и хорошо вымесить. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам.

турецьке тісто для випічки рецепт
Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Вернуть тесто в миску и оставить для подъема в теплом месте на 1,5 часа (можно поставить в духовку с температурой 50 градусов). После этого обмять тесто и оставить еще на 1 час.

ароматне турецьке тісто для випічки
Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки разморозить 300 г вишни и 100 мл образовавшегося сока. Вишни положить в сотейник, добавить 2 ст. л. сахара и довести до кипения. Добавить 1 ст. л. картофельного крахмала, перемешать и варить до загустения. Снять с огня и дать остыть.

вдале турецьке тісто для випічки
Шарики из теста. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто разделить на 12 частей по 50-60 г каждая. Каждую часть раскатать в овал, на один край положить начинку, накрыть и прижать края. На другом крае сделать 6-7 надрезов ножом. Сформировать пирожок, слегка подгибая края.

тісто для випічки
Приготовление выпечки. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить пирожки на противень и дать настояться 20 минут. Выпекать при температуре 180 ºС 20 минут или ориентироваться по своей духовке. Для постного варианта молоко можно заменить на 200 мл минеральной воды.

Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.

Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.

Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.

рецепты выпечка булочки тесто дрожжевое тесто
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:20 На Львовщине мужчина избил ребенка в школе — как его наказал суд

15:15 Один из самых доступных городов на Западе — сколько стоит жилье

15:02 Олег Кипер ответил, почему его назвали "зерновым бароном"

14:55 В Украине задержится холод — прогноз от Диденко на завтра

14:43 В Харькове провели акцию в поддержку пленных — фоторепортаж

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

14:30 Небо Украины помогает защищать разработка одесских "Технарей"

14:30 Пенсия без справки о доходах — удастся ли оформить военному

14:04 В Кривом Роге возросло количество пострадавших от атаки

13:59 Россия атаковала с фрегата и подводной лодки в Черном море

13:51 Показания счетчика могут не принять — в чем причина

15:20 На Львовщине мужчина избил ребенка в школе — как его наказал суд

15:15 Один из самых доступных городов на Западе — сколько стоит жилье

15:02 Олег Кипер ответил, почему его назвали "зерновым бароном"

14:55 В Украине задержится холод — прогноз от Диденко на завтра

14:43 В Харькове провели акцию в поддержку пленных — фоторепортаж

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

14:30 Небо Украины помогает защищать разработка одесских "Технарей"

14:30 Пенсия без справки о доходах — удастся ли оформить военному

14:04 В Кривом Роге возросло количество пострадавших от атаки

13:59 Россия атаковала с фрегата и подводной лодки в Черном море

13:51 Показания счетчика могут не принять — в чем причина

22:33 Гарантии безопасности для Украины — что думают об этом одесситы

18:33 Полномочия Труханова заканчиваются — ждать ли выборов в Одессе

07:01 НАТО исполняется 76 лет — когда и зачем создали Альянс

06:34 Сигареты от 120 грн — одесситы о повышении цен на табак

3 апреля

22:33 Санкции США против РФ, и почему Трамп часто упоминает Одессу

2 апреля

22:33 Цены одесского Привоза в апреле — что предлагают и чем удивляют

1 апреля

22:33 Юмор в Одессе во время войны — как изменились традиции и память

06:33 Как изменила война юмористические традиции Одессы — Борис Барский

29 марта

06:33 Украинские фрукты — насколько цены будут доступны в этом году

28 марта

22:33 Одесса глазами горожан — от восхищения до критики

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025

25 марта 2025

Ненужный номинал — какие купюры евро лучше не хранить

5 апреля 2025

Легальный выезд за границу — что грозит тем, кто не вернулся

3 апреля 2025

Польша и Германия — почему украинцев могут депортировать в апреле

31 марта 2025

Валюта в квартире — где категорически нельзя держать доллары

4 апреля 2025

Новый тариф от Киевстара — что стоит всего 50 грн в месяц

28 марта 2025

Льготы для УБД — на какие ежегодные выплаты они имеют право

25 марта 2025

В Украине улучшится мобильная связь — Рада поддержала закон

28 марта 2025

В Киевстаре появился новый бюджетный тариф — кому он подойдет

4 апреля 2025

Обреченные купюры — какие доллары и евро запрещено обменивать