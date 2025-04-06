Турецкое тесто для выпечки — хранится до 4 дней в холодильнике, как свежее

Домашние рогалики. Фото: smachnenke.com.ua

Турецкое тесто для выпечки — идеальный вариант для удобства на несколько дней вперед. Оно хранится в холодильнике до 4 дней и сохраняет свою свежесть, что позволяет быстро приготовить вкусную выпечку.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

молоко — 100 мл;

растительное масло — 60-100 мл;

минеральная вода с газом — 100 мл;

дрожжи — 7 г;

мука — 350 г;

соль — 1 ч. л;

сахар — 2 ст. л.

Для начинки:

замороженная вишня — 300 г;

крахмал картофельный — 1 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.

Способ приготовления

В миску влить 100 мл минеральной воды, 100 мл теплого молока и 60-100 мл растительного масла. Добавить 1 ч. л. соли и 2 ст. л. сахара. Засыпать дрожжи (если используете сырые, предварительно растворите их в молоке с сахаром и дайте постоять 10-15 минут).

Приготовление опары. Фото: smachnenke.com.ua

Постепенно всыпать просеянную муку, замешивая тесто. Потребуется 350 г муки. Переложить тесто на стол и хорошо вымесить. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Вернуть тесто в миску и оставить для подъема в теплом месте на 1,5 часа (можно поставить в духовку с температурой 50 градусов). После этого обмять тесто и оставить еще на 1 час.

Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки разморозить 300 г вишни и 100 мл образовавшегося сока. Вишни положить в сотейник, добавить 2 ст. л. сахара и довести до кипения. Добавить 1 ст. л. картофельного крахмала, перемешать и варить до загустения. Снять с огня и дать остыть.

Шарики из теста. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто разделить на 12 частей по 50-60 г каждая. Каждую часть раскатать в овал, на один край положить начинку, накрыть и прижать края. На другом крае сделать 6-7 надрезов ножом. Сформировать пирожок, слегка подгибая края.

Приготовление выпечки. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить пирожки на противень и дать настояться 20 минут. Выпекать при температуре 180 ºС 20 минут или ориентироваться по своей духовке. Для постного варианта молоко можно заменить на 200 мл минеральной воды.

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