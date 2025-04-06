Турецкое тесто для выпечки — хранится до 4 дней в холодильнике, как свежее

Турецкое тесто для выпечки — хранится в холодильнике 3-4 дня
Турецкое тесто для выпечки — идеальный вариант для удобства на несколько дней вперед. Оно хранится в холодильнике до 4 дней и сохраняет свою свежесть, что позволяет быстро приготовить вкусную выпечку.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- молоко — 100 мл;
- растительное масло — 60-100 мл;
- минеральная вода с газом — 100 мл;
- дрожжи — 7 г;
- мука — 350 г;
- соль — 1 ч. л;
- сахар — 2 ст. л.
Для начинки:
- замороженная вишня — 300 г;
- крахмал картофельный — 1 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.
Способ приготовления
В миску влить 100 мл минеральной воды, 100 мл теплого молока и 60-100 мл растительного масла. Добавить 1 ч. л. соли и 2 ст. л. сахара. Засыпать дрожжи (если используете сырые, предварительно растворите их в молоке с сахаром и дайте постоять 10-15 минут).
Постепенно всыпать просеянную муку, замешивая тесто. Потребуется 350 г муки. Переложить тесто на стол и хорошо вымесить. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам.
Вернуть тесто в миску и оставить для подъема в теплом месте на 1,5 часа (можно поставить в духовку с температурой 50 градусов). После этого обмять тесто и оставить еще на 1 час.
Для начинки разморозить 300 г вишни и 100 мл образовавшегося сока. Вишни положить в сотейник, добавить 2 ст. л. сахара и довести до кипения. Добавить 1 ст. л. картофельного крахмала, перемешать и варить до загустения. Снять с огня и дать остыть.
Тесто разделить на 12 частей по 50-60 г каждая. Каждую часть раскатать в овал, на один край положить начинку, накрыть и прижать края. На другом крае сделать 6-7 надрезов ножом. Сформировать пирожок, слегка подгибая края.
Выложить пирожки на противень и дать настояться 20 минут. Выпекать при температуре 180 ºС 20 минут или ориентироваться по своей духовке. Для постного варианта молоко можно заменить на 200 мл минеральной воды.
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