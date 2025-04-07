Простое тесто для вкусных хачапури — деревенский рецепт

Сырные хачапури с сыром. Фото: gospodynka.com.ua

Это тесто — находка для всех, кто любит хачапури с хрустящей корочкой и сочной начинкой. Простой деревенский рецепт без лишних сложностей, но с гарантированным результатом: мягкое, эластичное тесто и невероятный аромат домашней выпечки.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

молоко теплое — 325 мл;

дрожжи свежие — 30 г или сухие — 10 г;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

масло или растопленное сливочное масло — 2 ст. л.;

мука — 500 г.

Для начинки:

сыр сулугуни или другой — 800 г;

яйцо — 1 шт.

Для смазывания:

желток — 1 шт.;

молоко — 1 ст. л.;

сливочное масло — 40 г;

сулугуни — 50 г.

Способ приготовления

В теплое молоко добавить дрожжи, сахар, соль, яйцо и масло или растопленное масло. Перемешать до однородности. Ввести просеянную муку и замесить мягкое тесто. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1 час.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки натереть сыр на терке, добавить яйцо и хорошо перемешать руками до однородной массы. Тесто разделить на 3 части.

Сыр и яйцо. Фото: gospodynka.com.ua

Каждую часть раскатать в лепешку, по центру выложить шарик из начинки. Завернуть края теста к центру, прижать и сформировать лепешку. В центре сделать отверстие для выхода пара во время выпекания.

Приготовление хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить хачапури на противень с пергаментом. Смазать смесью желтка с молоком и посыпать тертым сулугуни.

Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 200 °C духовке 40-45 минут.

Сырные хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые хачапури смазать сливочным маслом и подавать к столу.

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