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Простое тесто для вкусных хачапури — деревенский рецепт

7 апреля 2025 15:10
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Простое тесто для вкусных хачапури — деревенский рецепт
Сырные хачапури с сыром. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Это тесто — находка для всех, кто любит хачапури с хрустящей корочкой и сочной начинкой. Простой деревенский рецепт без лишних сложностей, но с гарантированным результатом: мягкое, эластичное тесто и невероятный аромат домашней выпечки.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • молоко теплое — 325 мл;
  • дрожжи свежие — 30 г или сухие — 10 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • масло или растопленное сливочное масло — 2 ст. л.;
  • мука — 500 г.

Для начинки:

  • сыр сулугуни или другой — 800 г;
  • яйцо — 1 шт.

Для смазывания:

  • желток — 1 шт.;
  • молоко — 1 ст. л.;
  • сливочное масло — 40 г;
  • сулугуни — 50 г.

Способ приготовления

В теплое молоко добавить дрожжи, сахар, соль, яйцо и масло или растопленное масло. Перемешать до однородности. Ввести просеянную муку и замесить мягкое тесто. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1 час.

просте тісто для смачних хачапурі сільський рецепт
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки натереть сыр на терке, добавить яйцо и хорошо перемешать руками до однородной массы. Тесто разделить на 3 части.

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Сыр и яйцо. Фото: gospodynka.com.ua

Каждую часть раскатать в лепешку, по центру выложить шарик из начинки. Завернуть края теста к центру, прижать и сформировать лепешку. В центре сделать отверстие для выхода пара во время выпекания.

перевірене тісто для смачних хачапурі сільський рецепт
Приготовление хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить хачапури на противень с пергаментом. Смазать смесью желтка с молоком и посыпать тертым сулугуни.

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Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 200 °C духовке 40-45 минут.

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Сырные хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые хачапури смазать сливочным маслом и подавать к столу.

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