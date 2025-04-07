Простое тесто для вкусных хачапури — деревенский рецепт
Это тесто — находка для всех, кто любит хачапури с хрустящей корочкой и сочной начинкой. Простой деревенский рецепт без лишних сложностей, но с гарантированным результатом: мягкое, эластичное тесто и невероятный аромат домашней выпечки.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- молоко теплое — 325 мл;
- дрожжи свежие — 30 г или сухие — 10 г;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- масло или растопленное сливочное масло — 2 ст. л.;
- мука — 500 г.
Для начинки:
- сыр сулугуни или другой — 800 г;
- яйцо — 1 шт.
Для смазывания:
- желток — 1 шт.;
- молоко — 1 ст. л.;
- сливочное масло — 40 г;
- сулугуни — 50 г.
Способ приготовления
В теплое молоко добавить дрожжи, сахар, соль, яйцо и масло или растопленное масло. Перемешать до однородности. Ввести просеянную муку и замесить мягкое тесто. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1 час.
Для начинки натереть сыр на терке, добавить яйцо и хорошо перемешать руками до однородной массы. Тесто разделить на 3 части.
Каждую часть раскатать в лепешку, по центру выложить шарик из начинки. Завернуть края теста к центру, прижать и сформировать лепешку. В центре сделать отверстие для выхода пара во время выпекания.
Выложить хачапури на противень с пергаментом. Смазать смесью желтка с молоком и посыпать тертым сулугуни.
Выпекать в разогретой до 200 °C духовке 40-45 минут.
Готовые хачапури смазать сливочным маслом и подавать к столу.
Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.
Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.
Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.
Читайте Новини.LIVE!