Рецепт ленивых пельменей без лепки — быстрее и вкуснее классических

Ленивые пельмени. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Забудьте о долгой лепке — эти ленивые пельмени готовятся без теста, но сохраняют всю сочность начинки. Фарш в нежном кляре варится в воде, как обычные пельмени, но получается еще мягче и ароматнее. Идеальный вариант для быстрого домашнего обеда.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

фарш мясной — 500 г;

лук репчатый — 2 шт. (примерно 250 г);

соль, черный молотый перец — по вкусу;

яйца — 2 шт.;

вода — 3 ст. л.;

мука пшеничная — для кляра;

соль — щепотка (в кляр).

Способ приготовления

Натереть или очень мелко нарезать лук и добавить к фаршу. Посолить, поперчить и тщательно перемешать.

Приготовление фарша. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Сформировать из фарша небольшие шарики размером с грецкий орех.

Мука и фарш. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Приготовить кляр: в глубокой миске взбить яйца с водой и щепоткой соли, постепенно добавить муку, пока консистенция не станет похожей на густую сметану.

Приготовление пельменей. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Каждый шарик из фарша несколько раз окунуть в кляр, чтобы образовался плотный слой, затем в муку. Повторить так несколько раз.

Готовые пельмени. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Опустить пельмени в кипящую подсоленную воду и варить 7-10 минут после всплытия на поверхность, как обычные пельмени. Подавать горячими со сметаной, зеленью или любимым соусом.

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