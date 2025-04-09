Рецепт ленивых пельменей без лепки — быстрее и вкуснее классических

Ленивые пельмени без лепки — в 100 раз лучше, чем магазинные
Забудьте о долгой лепке — эти ленивые пельмени готовятся без теста, но сохраняют всю сочность начинки. Фарш в нежном кляре варится в воде, как обычные пельмени, но получается еще мягче и ароматнее. Идеальный вариант для быстрого домашнего обеда.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- фарш мясной — 500 г;
- лук репчатый — 2 шт. (примерно 250 г);
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- яйца — 2 шт.;
- вода — 3 ст. л.;
- мука пшеничная — для кляра;
- соль — щепотка (в кляр).
Способ приготовления
Натереть или очень мелко нарезать лук и добавить к фаршу. Посолить, поперчить и тщательно перемешать.
Сформировать из фарша небольшие шарики размером с грецкий орех.
Приготовить кляр: в глубокой миске взбить яйца с водой и щепоткой соли, постепенно добавить муку, пока консистенция не станет похожей на густую сметану.
Каждый шарик из фарша несколько раз окунуть в кляр, чтобы образовался плотный слой, затем в муку. Повторить так несколько раз.
Опустить пельмени в кипящую подсоленную воду и варить 7-10 минут после всплытия на поверхность, как обычные пельмени. Подавать горячими со сметаной, зеленью или любимым соусом.
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