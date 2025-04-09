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Ленивые пельмени без лепки — в 100 раз лучше, чем магазинные

9 апреля 2025 14:52
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рецепт ленивых пельменей без лепки — быстрее и вкуснее классических
Ленивые пельмени. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Забудьте о долгой лепке — эти ленивые пельмени готовятся без теста, но сохраняют всю сочность начинки. Фарш в нежном кляре варится в воде, как обычные пельмени, но получается еще мягче и ароматнее. Идеальный вариант для быстрого домашнего обеда.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • фарш мясной — 500 г;
  • лук репчатый — 2 шт. (примерно 250 г);
  • соль, черный молотый перец — по вкусу;
  • яйца — 2 шт.;
  • вода — 3 ст. л.;
  • мука пшеничная — для кляра;
  • соль — щепотка (в кляр).

Способ приготовления

Натереть или очень мелко нарезать лук и добавить к фаршу. Посолить, поперчить и тщательно перемешать.

ледачі пельмені без ліплення 100 разів краще, ніж магазинні
Приготовление фарша. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Сформировать из фарша небольшие шарики размером с грецкий орех.

ледачі пельмені без ліплення, краще, ніж магазинні
Мука и фарш. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Приготовить кляр: в глубокой миске взбить яйца с водой и щепоткой соли, постепенно добавить муку, пока консистенция не станет похожей на густую сметану.

рецепт ледачих пельменів без ліплення
Приготовление пельменей. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Каждый шарик из фарша несколько раз окунуть в кляр, чтобы образовался плотный слой, затем в муку. Повторить так несколько раз.

простий рецепт ледачих пельменів без ліплення
Готовые пельмени. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Опустить пельмени в кипящую подсоленную воду и варить 7-10 минут после всплытия на поверхность, как обычные пельмени. Подавать горячими со сметаной, зеленью или любимым соусом.

Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.

Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.

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15:25 Россияне разрушили дом олимпийской чемпионки — ее реакция

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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