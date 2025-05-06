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Галицкие пельмени — рецепт удачного правильного теста и начинки

6 мая 2025 15:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Галицкие пельмени с сочной начинкой — классический рецепт домашнего теста
Галицкие пельмени. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Домашние пельмени — это всегда об уюте и настоящем вкусе детства, а галицкий вариант отличается мягким тестом и насыщенной мясной начинкой. Правильно сбалансированные ингредиенты и сочная свинина с луком — все это превращает привычное блюдо в настоящий кулинарный хит.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • мука — 6 ст;
  • вода теплая — 1 ст;
  • масло — 1/3 ст.;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — 1 ч. л.

Для начинки:

  • свинина — 1 кг;
  • лук — 2 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления

Перекрутить свинину вместе с луком через мясорубку.

галицькі пельмені, рецепт вдалого правильного тіста та начинки
Приготовление фарша. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить яйцо, приправить солью и перцем, тщательно перемешать и оставить в холодильнике на 30 минут.

смачні галицькі пельмені, рецепт вдалого правильного тіста та начинки
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

В просеянную муку влить теплую воду, масло, добавить яйца и соль. Замесить эластичное тесто, завернуть в пакет и оставить в холодильнике на 15-20 минут.

домашні галицькі пельмені, рецепт вдалого правильного тіста та начинки
Тесто и фарш. Фото: gospodynka.com.ua

Раскатать тесто, вырезать кружочки, выложить начинку. Сформировать пельмени, хорошо защипывая края.

смачні галицькі пельмені, рецепт вдалого правильного тіста
Приготовление пельменей. Фото: gospodynka.com.ua

Варить в кипящей подсоленной воде до момента, когда пельмени всплывут. Подавать со сметаной и перцем.

домашні смачні галицькі пельмені, рецепт вдалого правильного тіста
Готовые пельмени. Фото: gospodynka.com.ua

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