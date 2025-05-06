Галицкие пельмени с сочной начинкой — классический рецепт домашнего теста

Галицкие пельмени — рецепт удачного правильного теста и начинки
Домашние пельмени — это всегда об уюте и настоящем вкусе детства, а галицкий вариант отличается мягким тестом и насыщенной мясной начинкой. Правильно сбалансированные ингредиенты и сочная свинина с луком — все это превращает привычное блюдо в настоящий кулинарный хит.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мука — 6 ст;
- вода теплая — 1 ст;
- масло — 1/3 ст.;
- яйца — 2 шт.;
- соль — 1 ч. л.
Для начинки:
- свинина — 1 кг;
- лук — 2 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления
Перекрутить свинину вместе с луком через мясорубку.
Добавить яйцо, приправить солью и перцем, тщательно перемешать и оставить в холодильнике на 30 минут.
В просеянную муку влить теплую воду, масло, добавить яйца и соль. Замесить эластичное тесто, завернуть в пакет и оставить в холодильнике на 15-20 минут.
Раскатать тесто, вырезать кружочки, выложить начинку. Сформировать пельмени, хорошо защипывая края.
Варить в кипящей подсоленной воде до момента, когда пельмени всплывут. Подавать со сметаной и перцем.
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