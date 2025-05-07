Палюшки из картофельного теста с зажаркой — вкуснее вареников

Вкуснее, чем вареники и галушки — блюдо из Западной Украины
Если вы ищете настоящее украинское блюдо с домашним уютом, которое не уступает по вкусу ни вареникам, ни галушкам — попробуйте эти картофельные палюшки из Западной Украины. Мягкое тесто из ароматного пюре, нежная текстура и щедрая зажарка из сала и лука — все, что нужно для вкусного обеда или ужина, который возвращает в детство.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель — 1 кг;
- яйца — 2 шт.;
- соль, острый молотый перец, сушеный чеснок — по своему вкусу
- мука — 350 г + 50 г на подсыпку.
Для зажарки:
- сало — 100-150 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- масло — для жарки;
- зелень — для подачи;
Способ приготовления
В сковороде разогреть немного масла, обжарить нарезанное мелкими кубиками сало в течение минуты. Добавить измельченный лук и жарить до румяности, постоянно помешивая.
Для теста очистить картофель, сварить до готовности в подсоленной воде, сделать пюре и дать ему полностью остыть. Еще раз перетереть, добавить яйца, специи и перемешать.
Всыпать просеянную муку, замесить тесто. Разделить его на 4 части, каждую сделать в форме "колбаски", нарезать на кусочки шириной 1,5-2 см. Сформировать из них пальчиковые заготовки — палюшки.
Вскипятить воду с солью, отварить палюшки около минуты, достать шумовкой.
Подавать с горячей зажаркой и зеленью.
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