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Вкуснее, чем вареники и галушки — блюдо из Западной Украины

7 мая 2025 15:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Палюшки из картофельного теста с зажаркой — вкуснее вареников
Палюшки из картофельного теста. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Если вы ищете настоящее украинское блюдо с домашним уютом, которое не уступает по вкусу ни вареникам, ни галушкам — попробуйте эти картофельные палюшки из Западной Украины. Мягкое тесто из ароматного пюре, нежная текстура и щедрая зажарка из сала и лука — все, что нужно для вкусного обеда или ужина, который возвращает в детство.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • картофель — 1 кг;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль, острый молотый перец, сушеный чеснок — по своему вкусу
  • мука — 350 г + 50 г на подсыпку.

Для зажарки:

  • сало — 100-150 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • масло — для жарки;
  • зелень — для подачи;

Способ приготовления

В сковороде разогреть немного масла, обжарить нарезанное мелкими кубиками сало в течение минуты. Добавить измельченный лук и жарить до румяности, постоянно помешивая.

рецепт традиційної української страви
Сало и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Для теста очистить картофель, сварить до готовности в подсоленной воде, сделать пюре и дать ему полностью остыть. Еще раз перетереть, добавить яйца, специи и перемешать.

рецепт традиційної української страви палюшок
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Всыпать просеянную муку, замесить тесто. Разделить его на 4 части, каждую сделать в форме "колбаски", нарезать на кусочки шириной 1,5-2 см. Сформировать из них пальчиковые заготовки — палюшки.

рецепт традиційної української страви замість вареників
Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Вскипятить воду с солью, отварить палюшки около минуты, достать шумовкой.

рецепт традиційної української страви замість галушок
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Подавать с горячей зажаркой и зеленью.

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картошка рецепты Украинская кухня галушки вареники
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