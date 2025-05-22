Как сделать пельмени еще вкуснее — добавьте молотый лавровый лист в фарш

Чтобы пельмени получились вкусные, добавьте к фаршу 1 ингредиент
Этот простой ингредиент меняет все: достаточно добавить щепотку молотого лаврового листа в классический пельменный фарш, и знакомый вкус заиграет новыми оттенками. Рецепт, который точно станет семейным фаворитом.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- говядина — 500 г;
- свинина (более жирная) — 500 г;
- лук — 1 крупный или 2 средних;
- чеснок — 4-5 зубчиков;
- молоко — 100-150 мл.;
- соль — 1 ч. л. с горкой;
- черный молотый перец — 0,5 ч. л.;
- молотый лавровый лист — 1/3 ч. л.
Способ приготовления
Пропустить через мясорубку говядину и свинину. Отдельно измельчить лук и чеснок.
Соединить мясо с овощами, добавить молоко (ориентируясь на консистенцию), соль, перец и главный ингредиент — молотый лавровый лист.
Все тщательно вымешать до однородности. Накрыть и поставить в холодильник на час — фарш должен настояться, чтобы специи раскрыли аромат. Далее можно лепить пельмени.
Лавровый лист придает блюду более глубокий вкус — пельмени получаются более насыщенными и ароматными. Обязательно попробуйте.
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