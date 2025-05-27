Зеленый борщ по-украински на утиных шейках — весенняя классика с секретом желтка

Зеленый борщ. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Этот зеленый борщ — настоящая весна в тарелке. На утином бульоне, со щавелем, горошком, ароматной зеленью и секретной желтковой заправкой, он поражает нежностью и глубиной вкуса. Традиционное блюдо в новом прочтении, которое напоминает детство и согревает душу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

утиные шеи — 1 кг;

щавель — 1 пуч.;

картофель — 800 г;

яйца — 4 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 1 гол.;

зеленый горошек консервированный — 1 б.;

соль — 3 ч. л.;

перец душистый — 3 шт.;

перец черный горошком — 5 шт.;

зелень укропа и петрушки — по вкусу;

сметана — 3 ст. л.;

вода — 3 л.

Способ приготовления

Залить утиные шеи холодной водой, добавить душистый и черный перец, поставить на огонь и варить примерно 1 час до наваристого бульона. Пену снимать.

Утиные шеи. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Лук измельчить и добавить в бульон. Картофель нарезать кубиками, положить в кастрюлю и варить до готовности.

Ингредиенты для борща. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Отдельно сварить яйца вкрутую, охладить, почистить и размять желтки вилкой — именно они станут основой нежной заправки. Добавить желтки в бульон.

Яичные желтки. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Положить в суп зеленый горошек, измельченный чеснок и нарезанный щавель.

Зеленый горошек. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Варить еще 2-3 минуты. В конце добавить зелень, соль и сметану. Перемешать и подавать горячим.

Приготовление борща. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

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