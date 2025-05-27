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Зеленый борщ по-украински — насыщенный аромат и сытость

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Дата публикации 27 мая 2025 15:00
Зеленый борщ по-украински на утиных шейках — весенняя классика с секретом желтка
Зеленый борщ. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Этот зеленый борщ — настоящая весна в тарелке. На утином бульоне, со щавелем, горошком, ароматной зеленью и секретной желтковой заправкой, он поражает нежностью и глубиной вкуса. Традиционное блюдо в новом прочтении, которое напоминает детство и согревает душу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • утиные шеи — 1 кг;
  • щавель — 1 пуч.;
  • картофель — 800 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 1 гол.;
  • зеленый горошек консервированный — 1 б.;
  • соль — 3 ч. л.;
  • перец душистый — 3 шт.;
  • перец черный горошком — 5 шт.;
  • зелень укропа и петрушки — по вкусу;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • вода — 3 л.

Способ приготовления

Залить утиные шеи холодной водой, добавить душистый и черный перец, поставить на огонь и варить примерно 1 час до наваристого бульона. Пену снимать.

зелений борщ по-українськи
Утиные шеи. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Лук измельчить и добавить в бульон. Картофель нарезать кубиками, положить в кастрюлю и варить до готовности.

зелений борщ по-українськи з качиними шиями
Ингредиенты для борща. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Отдельно сварить яйца вкрутую, охладить, почистить и размять желтки вилкой — именно они станут основой нежной заправки. Добавить желтки в бульон.

сманчий зелений борщ по-українськи з качиними шиями
Яичные желтки. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Положить в суп зеленый горошек, измельченный чеснок и нарезанный щавель.

традиційний зелений борщ по-українськи з качиними шиями
Зеленый горошек. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Варить еще 2-3 минуты. В конце добавить зелень, соль и сметану. Перемешать и подавать горячим.

ситний зелений борщ по-українськи з качиними шиями
Приготовление борща. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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