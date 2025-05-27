Зеленый борщ по-украински на утиных шейках — весенняя классика с секретом желтка

Зеленый борщ по-украински — насыщенный аромат и сытость
Этот зеленый борщ — настоящая весна в тарелке. На утином бульоне, со щавелем, горошком, ароматной зеленью и секретной желтковой заправкой, он поражает нежностью и глубиной вкуса. Традиционное блюдо в новом прочтении, которое напоминает детство и согревает душу.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- утиные шеи — 1 кг;
- щавель — 1 пуч.;
- картофель — 800 г;
- яйца — 4 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 1 гол.;
- зеленый горошек консервированный — 1 б.;
- соль — 3 ч. л.;
- перец душистый — 3 шт.;
- перец черный горошком — 5 шт.;
- зелень укропа и петрушки — по вкусу;
- сметана — 3 ст. л.;
- вода — 3 л.
Способ приготовления
Залить утиные шеи холодной водой, добавить душистый и черный перец, поставить на огонь и варить примерно 1 час до наваристого бульона. Пену снимать.
Лук измельчить и добавить в бульон. Картофель нарезать кубиками, положить в кастрюлю и варить до готовности.
Отдельно сварить яйца вкрутую, охладить, почистить и размять желтки вилкой — именно они станут основой нежной заправки. Добавить желтки в бульон.
Положить в суп зеленый горошек, измельченный чеснок и нарезанный щавель.
Варить еще 2-3 минуты. В конце добавить зелень, соль и сметану. Перемешать и подавать горячим.
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