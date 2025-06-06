Ціни на огірки змінили напрямок руху — що відбувається в супермаркетах у червні

Огірки. Фото: Pexels

Ціни на свіжі овочі в Україні поступово падають, оскільки з’являється більше місцевого врожаю, і потреба в імпорті зменшується. Огірки на початку травня 2025 року продавали за 70-80 грн/кг, тож цікаво дізнатися, як змінилася вартість за місяць у різних популярних супермаркетах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на огірки в Україні.

Реклама

Читайте також:

Скільки коштують огірки в червні

Згідно з Мінфіном, середньомісячна ціна у травні на гладкі огірки становила 81,36 грн. З квітня показник упав на 47 грн/кг, що свідчить про сезонне здешевлення овочів. Українці можуть знайти в супермаркетах як дешеві, так і дорогі позиції. Плюс у червні з’явилися акції на затребувані продукти, це дозволяє максимізувати економію коштів.

Ми перевірили, скільки коштують огірки в різних магазинах України станом на 6 червня 2025 року, й отримали такий результат:

АТБ — 64,89 грн/кг;

Метро — від 64,90 до 83,10 грн/кг;

Варус — від 64,90 до 84,90 грн/кг;

Фора — від 64,90 до 89,90 грн/кг;

МегаМаркет — від 66,90 до 96,90 грн/кг;

Новус — від 69,99 до 99 грн/кг;

Сільпо — від 75 до 319 грн/кг.

Вартість огірків у Сільпо. Фото: скриншот

З початку травня ціни дійсно трохи змінилися. Наприклад, у Варусі запровадили знижку майже 50% на гладкі огірки — тоді 1 кг коштував 49,90 грн замість 89,90 грн. Тепер вартість без акційної вигоди становить 74,90 грн/кг, тобто овочі подешевшали на 15 грн/кг.

В АТБ також спостерігається спад показників: замість 79,89 грн/кг українці віддають у червні 69,89 грн/кг (мінус 10 грн). В Сільпо значно дешевше коштують огірки "Роднічок" — 319 грн/кг замість 449 грн/кг. Різниця з мінімальною ціною становить лише 5 грн/кг.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, курячі яйця в Україні не поспішають дешевшати. В супермаркетах продають нефасований товар, його вигідніше купувати, ніж упакований. Завдяки різниці у вартості споживачі можуть економити на затребуваному продукті харчування.

Також ми писали, що відбувається з цінами на полуницю в Україні. Середня вартість станом на початок червня — 312 грн/кг. У різних супермаркетах ягоди продають дорожче або дешевше. Наприклад, у Варусі діапазон цін — від 165,90 до 299,90 грн/кг.