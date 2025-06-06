Цены на огурцы изменили направление — что происходит в супермаркетах в июне

Огурцы. Фото: Pexels

Цены на свежие овощи в Украине постепенно падают, поскольку появляется больше местного урожая, и потребность в импорте уменьшается. Огурцы в начале мая 2025 года продавали по 70-80 грн/кг, поэтому интересно узнать, как изменилась стоимость за месяц в разных популярных супермаркетах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на огурцы в Украине.

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Сколько стоят огурцы в июне

Согласно Минфину, среднемесячная цена в мае на гладкие огурцы составляла 81,36 грн. С апреля показатель упал на 47 грн/кг, что свидетельствует о сезонном удешевлении овощей. Украинцы могут найти в супермаркетах как дешевые, так и дорогие позиции. Плюс в июне появились акции на востребованные продукты, это позволяет максимизировать экономию средств.

Мы проверили, сколько стоят огурцы в разных магазинах Украины по состоянию на 6 июня 2025 года, и получили такой результат:

АТБ — 64,89 грн/кг;

Метро — от 64,90 до 83,10 грн/кг;

Варус — от 64,90 до 84,90 грн/кг;

Фора — от 64,90 до 89,90 грн/кг;

МегаМаркет — от 66,90 до 96,90 грн/кг;

Новус — от 69,99 до 99 грн/кг;

Сільпо — от 75 до 319 грн/кг.

Стоимость огурцов в Сільпо. Фото: скриншот

С начала мая цены действительно немного изменились. Например, в Варусе ввели скидку почти 50% на гладкие огурцы — тогда 1 кг стоил 49,90 грн вместо 89,90 грн. Теперь стоимость без акционной выгоды составляет 74,90 грн/кг, то есть овощи подешевели на 15 грн/кг.

В АТБ также наблюдается спад показателей: вместо 79,89 грн/кг украинцы отдают в июне 69,89 грн/кг (минус 10 грн). В Сільпо значительно дешевле стоят огурцы "Родничок" — 319 грн/кг вместо 449 грн/кг. Разница с минимальной ценой составляет всего 5 грн/кг.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, куриные яйца в Украине не спешат дешеветь. В супермаркетах продают нефасованный товар, его выгоднее покупать, чем упакованный. Благодаря разнице в стоимости потребители могут экономить на востребованном продукте питания.

Также мы писали, что происходит с ценами на клубнику в Украине. Средняя стоимость по состоянию на начало июня — 312 грн/кг. В разных супермаркетах ягоды продают дороже или дешевле. Например, в Варусе диапазон цен — от 165,90 до 299,90 грн/кг.