Сколько стоит приготовить борщ — цены в Украине и Европе (инфографика)

Борщ в тарелке. Фото: Freepik

После начала полномасштабной войны миллионы наших граждан выехали в Европу, и больше всего — в Польшу, Германию и Чехию. Оказавшись вдали от родной земли, украинцы продолжают беречь свои традиции — в частности кулинарные. Украинский борщ — это настоящий символ национальной кухни, который почти все хозяйки готовят дома, даже когда дом временно за границей.

Новини.LIVE сравнили цены на ингредиенты для борща, чтобы узнать, сколько стоит сварить любимое блюдо в Украине и Европе.

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Рецепт приготовления украинского борща у каждого свой. Некоторые хозяйки варят его с фасолью, другие же добавляют совсем неожиданные ингредиенты, такие как грибы или рыбные консервы. Чтобы сварить борщ по традиционному рецепту для небольшой семьи, понадобятся свиные ребра, картофель, свекла, морковь, капуста, лук, томатная паста и растительное масло.

Если сравнить наши цены с европейскими, то, как ни странно, дешевле всего приготовить борщ не на родине блюда, а в соседней Польше, где за весь набор продуктов надо отдать примерно 15 злотых, или 170 грн:

свиные ребра (500 г) — 9 злотых;

картофель (300 г) — 1 злотый;

свекла (300 г) — 1 злотый;

морковь (200 г) — 0,5 злотого;

капуста белокочанная (250 г) — 1,5 злотого;

лук (150 г) — 0,2 злотого;

растительное масло (30 г) — 0,02 злотого;

томатная паста (140 г) — 1 злотый.

В Украине для приготовления борща придется потратить чуть больше — почти 215 грн:

свиные ребра (500 г) — 106,48 грн;

картофель (300 г) — 10,32 грн;

свекла (300 г) — 14,67 грн;

морковь (200 г) — 11,42 грн;

капуста белокочанная (250 г) — 23,25 грн;

лук (150 г) — 5,99 грн;

растительное масло (30 г) — 2,70 грн;

томатная паста (140 г) — 37,56 грн.

Немного дороже обойдется приготовление традиционного украинского блюда в Чехии — примерно 130 чешских крон или 250 грн:

свиные ребра (500 г) — 74,4 кроны;

картофель (300 г) — 9,92 кроны;

свекла (300 г) — 9,92 кроны;

морковь (200 г) — 3,97 кроны;

капуста белокочанная (250 г) — 7,44 кроны;

лук (150 г) — 6,2 кроны;

растительное масло (30 г) — 2,98 кроны;

томатная паста (140 г) — 14,88 кроны.

Самые высокие цены на ингредиенты для украинского борща в Германии. Там на приготовление блюда надо потратить около 7 евро (335 грн):

свиные ребра (500 г) — 4 евро;

картофель (300 г) — 0,5 евро;

свекла (300 г) — 0,6 евро;

морковь (200 г) — 0,25 евро;

капуста белокочанная (250 г) — 0,4 евро;

лук (150 г) — 0,25 евро;

растительное масло (30 г) — 0,12 евро;

томатная паста (140 г) — 0,6 евро.

Стоимость приготовления борща в Украине и ЕС. Графика: Новини.LIVE

Однако стоит учесть, что в европейских супермаркетах цены часто меняются — акции и скидки на продукты могут существенно влиять на общую стоимость приготовления украинского борща даже в течение одного дня.

В то же время в Украине борщ тоже может стать доступнее, ведь эксперты прогнозируют, что к осени цены на сезонные овощи, такие как капуста, свекла, морковь и картофель, снизятся благодаря поступлению в продажу продукции нового сезона от украинских аграриев.

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