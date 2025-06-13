Ціни на абрикоси в супермаркетах — скільки треба віддати за 1 кг фруктів у 2025

Стиглі абрикоси. Фото: Pexels

Попит на сезонні фрукти в Україні зростає. В супермаркети завезли абрикоси, дині, черешню, полуницю, малину та інші смаколики. Постає питання, скільки доведеться витратити на кілограм свіжих фруктів і де купити їх дешевше станом на 13 червня 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на абрикоси в різних супермаркетах.

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Вартість абрикос в Україні

Знайти дешеві фрукти і ягоди в супермаркетах майже неможливо. У 2025 році ціни виросли через загальну інфляцію та критичну залежність України від імпорту. Експерти впевнені, що відчутного здешевлення абрикосів на ринку чекати не варто. Ми перевірили пропозиції в популярних магазинах і дізналися, скільки доведеться віддати за 1 кілограм солодких фруктів:

Варус — від 112,90 грн;

Сільпо — від 129 грн;

МегаМаркет — від 129,90 грн;

Метро — від 150,70 грн;

Новус — від 180 грн;

Fruit Time — від 201,10 грн.

Ціни на абрикоси в супермаркетах. Фото: скриншот

Ціни на абрикоси в супермаркетах. Фото: скриншот

Ціни на абрикоси в супермаркетах. Фото: скриншот

Ціни на абрикоси в супермаркетах. Фото: скриншот 1 / 4







"Розраховувати, що буде дешева черешня або абрикоси, не варто. У деяких господарствах через заморозки практично повністю знищено врожай, у деяких — більш як 50%. Нагадаю, що основні регіони виробництва кісточкових культур в Україні наразі окуповані", — пояснив Олександр Хорев з EastFruit Weekly Ukraine.

Вітчизняних абрикосів на українському ринку представлено небагато, обсяги вирощування скоротилися через повномасштабну війну. Натомість переважає продукт із Греції, Туреччини тощо. Ціни будуть підтягнуті до імпортних, вони зростуть щонайменше на 20% порівняно з 2024 роком.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, курячі яйця не планують дешевшати найближчим часом. Упаковка коштує в Україні близько 65-70 грн. Споживачі можуть економити на поштучному товарі, зокрема в АТБ яйця коштують 4,49 грн/шт. Тобто десяток обійдеться всього у 44,90 грн.

Також ми писали, що в Україні може настати дефіцит меду через травневі заморозки, сильно дощі та масову загибель бджіл. Ціни в супермаркетах і на ринках потенційно виростуть на 40-60%. Ми дізналися, де станом на червень мед продають дешевше.