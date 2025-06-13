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Главная Экономика Абрикосы в супермаркетах удивляют ценой — что происходит

Абрикосы в супермаркетах удивляют ценой — что происходит

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 17:30
Цены на абрикосы в супермаркетах — сколько надо отдать за 1 кг фруктов в 2025
Спелые абрикосы. Фото: Pexels
Ключові моменти Стоимость абрикос в Украине Что еще нужно знать украинцам

Спрос на сезонные фрукты в Украине растет. В супермаркеты завезли абрикосы, дыни, черешню, клубнику, малину и другие вкусности. Возникает вопрос, сколько придется потратить на килограмм свежих фруктов и где купить их дешевле по состоянию на 13 июня 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на абрикосы в разных супермаркетах.

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Стоимость абрикос в Украине

Найти дешевые фрукты и ягоды в супермаркетах почти невозможно. В 2025 году цены выросли из-за общей инфляции и критической зависимости Украины от импорта. Эксперты уверены, что ощутимого удешевления абрикосов на рынке ждать не стоит. Мы проверили предложения в популярных магазинах и узнали, сколько придется отдать за 1 килограмм сладких фруктов:

  • Варус — от 112,90 грн;
  • Сільпо — от 129 грн;
  • МегаМаркет — от 129,90 грн;
  • Метро — от 150,70 грн;
  • Новус — от 180 грн;
  • Fruit Time — от 201,10 грн.
  • Абрикосы в супермаркетах удивляют ценой — что происходит - фото 1
    Цены на абрикосы в супермаркетах. Фото: скриншот
  • Абрикосы в супермаркетах удивляют ценой — что происходит - фото 2
    Цены на абрикосы в супермаркетах. Фото: скриншот
  • Абрикосы в супермаркетах удивляют ценой — что происходит - фото 3
    Цены на абрикосы в супермаркетах. Фото: скриншот
  • Абрикосы в супермаркетах удивляют ценой — что происходит - фото 4
    Цены на абрикосы в супермаркетах. Фото: скриншот
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  • Абрикосы в супермаркетах удивляют ценой — что происходит - фото 1
  • Абрикосы в супермаркетах удивляют ценой — что происходит - фото 2
  • Абрикосы в супермаркетах удивляют ценой — что происходит - фото 3
  • Абрикосы в супермаркетах удивляют ценой — что происходит - фото 4

"Рассчитывать, что будет дешевая черешня или абрикосы, не стоит. В некоторых хозяйствах из-за заморозков практически полностью уничтожен урожай, в некоторых — более 50%. Напомню, что основные регионы производства косточковых культур в Украине сейчас оккупированы", — пояснил Александр Хорев из EastFruit Weekly Ukraine.

Отечественных абрикосов на украинском рынке представлено немного, объемы выращивания сократились из-за полномасштабной войны. Зато преобладает продукт из Греции, Турции и др. Цены будут подтянуты к импортным, они вырастут минимум на 20% по сравнению с 2024 годом.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, куриные яйца не планируют дешеветь в ближайшее время. Упаковка стоит в Украине около 65-70 грн. Потребители могут экономить на поштучном товаре, в частности в АТБ яйца стоят 4,49 грн/шт. То есть десяток обойдется всего в 44,90 грн.

Также мы писали, что в Украине может наступить дефицит меда из-за майских заморозков, сильных дождей и массовой гибели пчел. Цены в супермаркетах и на рынках потенциально вырастут на 40-60%. Мы узнали, где по состоянию на июнь мед продают дешевле.

фрукты покупки абрикос супермаркет цены на продукты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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