Цены на абрикосы в супермаркетах — сколько надо отдать за 1 кг фруктов в 2025

Спелые абрикосы. Фото: Pexels

Спрос на сезонные фрукты в Украине растет. В супермаркеты завезли абрикосы, дыни, черешню, клубнику, малину и другие вкусности. Возникает вопрос, сколько придется потратить на килограмм свежих фруктов и где купить их дешевле по состоянию на 13 июня 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на абрикосы в разных супермаркетах.

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Стоимость абрикос в Украине

Найти дешевые фрукты и ягоды в супермаркетах почти невозможно. В 2025 году цены выросли из-за общей инфляции и критической зависимости Украины от импорта. Эксперты уверены, что ощутимого удешевления абрикосов на рынке ждать не стоит. Мы проверили предложения в популярных магазинах и узнали, сколько придется отдать за 1 килограмм сладких фруктов:

Варус — от 112,90 грн;

Сільпо — от 129 грн;

МегаМаркет — от 129,90 грн;

Метро — от 150,70 грн;

Новус — от 180 грн;

Fruit Time — от 201,10 грн.

Цены на абрикосы в супермаркетах. Фото: скриншот

Цены на абрикосы в супермаркетах. Фото: скриншот

Цены на абрикосы в супермаркетах. Фото: скриншот

Цены на абрикосы в супермаркетах. Фото: скриншот 1 / 4







"Рассчитывать, что будет дешевая черешня или абрикосы, не стоит. В некоторых хозяйствах из-за заморозков практически полностью уничтожен урожай, в некоторых — более 50%. Напомню, что основные регионы производства косточковых культур в Украине сейчас оккупированы", — пояснил Александр Хорев из EastFruit Weekly Ukraine.

Отечественных абрикосов на украинском рынке представлено немного, объемы выращивания сократились из-за полномасштабной войны. Зато преобладает продукт из Греции, Турции и др. Цены будут подтянуты к импортным, они вырастут минимум на 20% по сравнению с 2024 годом.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, куриные яйца не планируют дешеветь в ближайшее время. Упаковка стоит в Украине около 65-70 грн. Потребители могут экономить на поштучном товаре, в частности в АТБ яйца стоят 4,49 грн/шт. То есть десяток обойдется всего в 44,90 грн.

Также мы писали, что в Украине может наступить дефицит меда из-за майских заморозков, сильных дождей и массовой гибели пчел. Цены в супермаркетах и на рынках потенциально вырастут на 40-60%. Мы узнали, где по состоянию на июнь мед продают дешевле.