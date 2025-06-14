Снижены цены на яйца — в каком супермаркете продают вдвое дешевле

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Базовый продукт питания, присутствующий почти на каждой украинской кухне, не спешит дешеветь с приходом лета. Цены на куриные яйца стабилизировались с апреля. Потребители могут экономить благодаря наличию в ассортименте некоторых супермаркетов поштучного товара и регулярным скидкам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каком магазине дешевле скупать яйца благодаря скидкам.

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Самые дешевые яйца в июне

Согласно Минфину, средняя цена упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 67,90-73,53 грн. Некоторые сети супермаркетов продают украинцам нефасованный продукт, который стоит дешевле. Например, в АТБ, Новусе и Форе можно найти яйца категории С1 по 4,49 грн/шт. (44,90 грн/десяток), в МегаМаркете — по 5,70 грн/шт.

Еще большая экономия доступна посетителям Варуса. Там поштучные яйца обойдутся потребителям в 3,99 грн/шт., а десяток будет стоить 39,90 грн. Плюс в супермаркете действуют скидки, точнее — уценка до 50% на продукт различных торговых марок.

В частности стандартная цена упаковки "Ясенсвит" категории С0 — 78,90 грн, но срок годности закончится 14 июня, поэтому товар пытаются как можно быстрее продать. За него нужно отдать лишь 39,45 грн, что значительно меньше средних показателей по Украине.

Уценка яиц в Варусе. Фото: скриншот

Мы проверили, в какую сумму обойдется обычная упаковка куриных яиц в разных супермаркетах:

Варус — от 54,30 грн (категория С1);

АТБ — от 59,90 грн (категория С1);

Сільпо — от 59,99 грн (категория С2);

Фора — от 60,49 грн (категория С1);

Новус — от 66,99 грн (категория С0);

МегаМаркет — от 67,27 грн (категория С1);

Метро — от 69,16 грн (категория С2).

Эксперты предполагают, что в ближайшее время цены не изменятся, они останутся на текущем уровне. Удешевление возможно за счет увеличения предложения на рынке благодаря появлению фермерского продукта. Но ощутимых колебаний стоимости ждать не следует.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, куриное филе в Украине стоит 225,70 грн/кг в среднем. А свинина на рынках и в супермаркетах ощутимо дороже. Стоимость обусловлена сокращением поголовья животных и инфляцией. Мы узнали, чем дешевле всего прокормить семью в июне 2025 года.

Также мы писали, что происходит с ценами на абрикосы в супермаркетах. Дешевле всего фрукты стоят в Варусе — от 112,90 грн/кг, дороже всего — в Новусе (от 180 грн). Эксперты не прогнозируют ощутимого удешевления в 2025 году.