Мороженое в супермаркетах — какая цена самого дорогого и дешевого пломбира

Супермаркет АТБ. Фото: Новини.LIVE

Наступило лето, а это сезон, когда из-за жары хочется освежиться мороженым. В супермаркетах украинцы могут найти позиции на разный вкус и кошелек — сети предлагают как бюджетные варианты, так и дорогие. Интересно узнать, сколько надо отдать за стаканчик пломбира в июне 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит самый дешевый и самый дорогой пломбир в супермаркетах Украины.

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Цены на мороженое в июне

Мы проверили актуальные предложения в различных популярных магазинах Украины и узнали, что происходит с ценами на мороженое. Благодаря акциям удается существенно экономить на продукте, хотя на бюджетные позиции редко устанавливают выгодные скидки. По состоянию на 18 июня минимальная стоимость обычного стаканчика пломбира в супермаркетах находится на таком уровне (без учета акций):

Варус — 18,50 грн (70 г);

Сільпо — 23,99 грн (75 г);

АТБ — 25,50 грн (70 г);

Новус — 31,49 грн (75 г);

Метро — 32,29 грн (75 г);

Фора — 34,20 грн (90 г);

МегаМаркет — 39 грн (80 г).

Как видно, выгоднее всего покупать мороженое в Варусе и Сільпо, хотя благодаря скидкам цены падают еще больше. Дорогой пломбир можно себе позволить не каждый день. В АТБ, например, за стаканчик нужно отдать максимум 43,90 грн (80 г), Сільпо недалеко отошел по стоимости — 44,29 грн (95 г).

Цены на пломбир в супермаркетах. Фото: скриншот

Цены на пломбир в супермаркетах. Фото: скриншот

Цены на пломбир в супермаркетах. Фото: скриншот

Цены на пломбир в супермаркетах. Фото: скриншот 1 / 4







В Варусе мороженое стоит 42,90 грн (100 г), в Новусе — 42,99 грн (95 г), в Форе — 43 грн (95 г), в Метро — 40,20 грн (95 г), в МегаМаркете — 47,30 грн (80 г). Стоит уточнить, что мы брали во внимание только пломбир в стаканчиках, а не рожки, контейнеры или мороженое на палочке.

Скидки на мороженое в супермаркетах

С 18 по 24 июня в АТБ действуют сезонные скидки на различные продукты питания, в частности мороженое. Украинцы могут сэкономить до 50% благодаря акционному предложению: за малиновый рожок придется заплатить всего 28,50 грн вместо 57,90 грн, а пломбир на палке со вкусом "кокос-миндаль" стоит 17,90 грн вместо 35,90 грн.

Если любите мороженое в пластиковых контейнерах (обычно весят больше), тоже удастся сэкономить немного денег. За сорбет со вкусом клубники (300 г) нужно отдать лишь 69,90 грн вместо 128,90 грн (-45%), за шоколадный продукт в лотке весом 500 г — 92,90 грн вместо 169,50 грн (-45%).

Напомним, в АТБ установили скидки до 50% на любимые продукты питания, в частности мороженое, шоколад, колбасные изделия, кофе и др. Потребителям удастся сэкономить до половины суммы, необходимой для оплаты товаров по стандартным ценам.

Также мы писали, что украинцы могут требовать от супермаркетов возмещение. В случае пропажи имущества из камеры хранения посетителям разрешается пожаловаться на магазин. А заведение обязано выплатить компенсацию за потерянные вещи.