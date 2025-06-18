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Головна Економіка Українці можуть економити до 50% на продуктах — що з цінами в АТБ

Українці можуть економити до 50% на продуктах — що з цінами в АТБ

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Дата публікації: 18 червня 2025 16:10
Знижені ціни на продукти в АТБ — що в супермаркеті віддають дешевше на 50%
Супермаркет АТБ. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Великі знижки в АТБ Що ще варто знати українцям

Для максимальної економії на продуктах харчування споживачам необхідно слідкувати за знижками в супермаркетах. Завдяки сезонним низьким цінам українцям вдається вигідно розпоряджатися бюджетом. В АТБ з’явилася пропозиція, яка сподобається усім відвідувачам.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які продукти віддають в АТБ вдвічі дешевше.

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Великі знижки в АТБ  

Українці можуть заощадити до 50% ціни на улюблених товарах: солодощах, морозиві, напоях, ковбасних виробах, каві тощо. В АТБ діятиме акція з 18 по 24 червня 2025 року включно. Таким способом мережа планує стимулювати продажі та звільнити місця на полицях для нового асортименту. Відвідувачам доступні такі продукти за зниженою вартістю:

  • морозиво — 28,50 грн замість 57,90 грн (-50%);
  • шоколад з арахісом та карамельно-арахісовою начинкою — 34,90 грн замість 67,90 грн (-48%);
  • пиво — 30,90 грн замість 54,90 грн (-43%);
  • майонез — 29,90 грн замість 50,30 грн (-40%);
  • ковбаса — 76,90 грн замість 128,90 грн (-40%);
  • приправа універсальна овочева — 24,90 грн замість 41,70 грн (-40%);
  • цукерки вагові — 109,90 грн замість 179,30 грн (-38%);
  • крабoві палички — 49,90 грн замість 79,30 грн (-37%);
  • сир твердий 50% — 60,90 грн замість 95,40 грн (-36%);
  • чипси хвилясті картопляні — 49,90 грн замість 77,60 грн (-35%).
  • Українці можуть економити до 50% на продуктах — що з цінами в АТБ - фото 1
    Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот
  • Українці можуть економити до 50% на продуктах — що з цінами в АТБ - фото 2
    Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот
  • Українці можуть економити до 50% на продуктах — що з цінами в АТБ - фото 3
    Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот
  • Українці можуть економити до 50% на продуктах — що з цінами в АТБ - фото 4
    Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот
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  • Українці можуть економити до 50% на продуктах — що з цінами в АТБ - фото 1
  • Українці можуть економити до 50% на продуктах — що з цінами в АТБ - фото 2
  • Українці можуть економити до 50% на продуктах — що з цінами в АТБ - фото 3
  • Українці можуть економити до 50% на продуктах — що з цінами в АТБ - фото 4

Також в АТБ встановили знижки на овочі та фрукти. Наприклад, цвітна капуста коштує 59,89 грн/кг замість 104,89 грн/кг (-42%), рожеві томати продають за 79,95 грн/кг замість 94,95 грн/кг (-15%), апельсини можна придбати за 56,95 грн/кг замість 64,95 грн/кг (-12%). На лимони, персики і ранню капусту діє знижка 9%: за 1 кг доведеться віддати 89,95 грн, 112,95 грн і 29,89 грн відповідно.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, бюджетні яйця повернулися в супермаркети. У Варусі продають нефасований продукт категорії С2 по 3,99 грн/шт., отже десяток обійдеться споживачам всього у 39,90 грн. Це значно менше середньої вартості упаковки по Україні.

Також ми писали, що в Україні можливий дефіцит меду. Через травневі заморозки, сильні вітри і масову загибель бджіл результати першого збору виявилися невтішними. А ціни в супермаркетах можуть підскочити на 40-60%.

товари АТБ супермаркет ціни на продукти знижка
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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