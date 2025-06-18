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Главная Экономика Украинцы могут экономить до 50% на продуктах — что с ценами в АТБ

Украинцы могут экономить до 50% на продуктах — что с ценами в АТБ

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 16:10
Сниженные цены на продукты в АТБ — что в супермаркете отдают дешевле на 50%
Супермаркет АТБ. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Большие скидки в АТБ Что еще нужно знать украинцам

Для максимальной экономии на продуктах питания потребителям необходимо следить за скидками в супермаркетах. Благодаря сезонным низким ценам украинцам удается выгодно распоряжаться бюджетом. В АТБ появилось предложение, которое понравится всем посетителям.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие продукты отдают в АТБ вдвое дешевле.

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Большие скидки в АТБ

Украинцы могут сэкономить до 50% цены на любимых товарах: сладостях, мороженом, напитках, колбасных изделиях, кофе и др. В АТБ будет действовать акция с 18 по 24 июня 2025 года включительно. Таким способом сеть планирует стимулировать продажи и освободить места на полках для нового ассортимента. Посетителям доступны такие продукты по сниженной стоимости:

  • мороженое — 28,50 грн вместо 57,90 грн (-50%);
  • шоколад с арахисом и карамельно-арахисовой начинкой — 34,90 грн вместо 67,90 грн (-48%);
  • пиво — 30,90 грн вместо 54,90 грн (-43%);
  • майонез — 29,90 грн вместо 50,30 грн (-40%);
  • колбаса — 76,90 грн вместо 128,90 грн (-40%);
  • приправа универсальная овощная — 24,90 грн вместо 41,70 грн (-40%);
  • конфеты весовые — 109,90 грн вместо 179,30 грн (-38%);
  • крабовые палочки — 49,90 грн вместо 79,30 грн (-37%);
  • сыр твердый 50% — 60,90 грн вместо 95,40 грн (-36%);
  • чипсы волнистые картофельные — 49,90 грн вместо 77,60 грн (-35%).
  • Украинцы могут экономить до 50% на продуктах — что с ценами в АТБ - фото 1
    Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот
  • Украинцы могут экономить до 50% на продуктах — что с ценами в АТБ - фото 2
    Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот
  • Украинцы могут экономить до 50% на продуктах — что с ценами в АТБ - фото 3
    Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот
  • Украинцы могут экономить до 50% на продуктах — что с ценами в АТБ - фото 4
    Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот
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  • Украинцы могут экономить до 50% на продуктах — что с ценами в АТБ - фото 1
  • Украинцы могут экономить до 50% на продуктах — что с ценами в АТБ - фото 2
  • Украинцы могут экономить до 50% на продуктах — что с ценами в АТБ - фото 3
  • Украинцы могут экономить до 50% на продуктах — что с ценами в АТБ - фото 4

Также в АТБ установили скидки на овощи и фрукты. Например, цветная капуста стоит 59,89 грн/кг вместо 104,89 грн/кг (-42%), розовые томаты продают за 79,95 грн/кг вместо 94,95 грн/кг (-15%), апельсины можно приобрести за 56,95 грн/кг вместо 64,95 грн/кг (-12%). На лимоны, персики и раннюю капусту действует скидка 9%: за 1 кг придется отдать 89,95 грн, 112,95 грн и 29,89 грн соответственно.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, бюджетные яйца вернулись в супермаркеты. В Варусе продают нефасованный продукт категории С2 по 3,99 грн/шт., так что десяток обойдется потребителям всего в 39,90 грн. Это значительно меньше средней стоимости упаковки по Украине.

Также мы писали, что в Украине возможен дефицит меда. Из-за майских заморозков, сильных ветров и массовой гибели пчел результаты первого сбора оказались неутешительными. А цены в супермаркетах могут подскочить на 40-60%.

товары АТБ супермаркет цены на продукты скидка
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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