Сниженные цены на продукты в АТБ — что в супермаркете отдают дешевле на 50%

Украинцы могут экономить до 50% на продуктах — что с ценами в АТБ
Для максимальной экономии на продуктах питания потребителям необходимо следить за скидками в супермаркетах. Благодаря сезонным низким ценам украинцам удается выгодно распоряжаться бюджетом. В АТБ появилось предложение, которое понравится всем посетителям.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие продукты отдают в АТБ вдвое дешевле.
Большие скидки в АТБ
Украинцы могут сэкономить до 50% цены на любимых товарах: сладостях, мороженом, напитках, колбасных изделиях, кофе и др. В АТБ будет действовать акция с 18 по 24 июня 2025 года включительно. Таким способом сеть планирует стимулировать продажи и освободить места на полках для нового ассортимента. Посетителям доступны такие продукты по сниженной стоимости:
- мороженое — 28,50 грн вместо 57,90 грн (-50%);
- шоколад с арахисом и карамельно-арахисовой начинкой — 34,90 грн вместо 67,90 грн (-48%);
- пиво — 30,90 грн вместо 54,90 грн (-43%);
- майонез — 29,90 грн вместо 50,30 грн (-40%);
- колбаса — 76,90 грн вместо 128,90 грн (-40%);
- приправа универсальная овощная — 24,90 грн вместо 41,70 грн (-40%);
- конфеты весовые — 109,90 грн вместо 179,30 грн (-38%);
- крабовые палочки — 49,90 грн вместо 79,30 грн (-37%);
- сыр твердый 50% — 60,90 грн вместо 95,40 грн (-36%);
- чипсы волнистые картофельные — 49,90 грн вместо 77,60 грн (-35%).
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Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот
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Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот
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Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот
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Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот
Также в АТБ установили скидки на овощи и фрукты. Например, цветная капуста стоит 59,89 грн/кг вместо 104,89 грн/кг (-42%), розовые томаты продают за 79,95 грн/кг вместо 94,95 грн/кг (-15%), апельсины можно приобрести за 56,95 грн/кг вместо 64,95 грн/кг (-12%). На лимоны, персики и раннюю капусту действует скидка 9%: за 1 кг придется отдать 89,95 грн, 112,95 грн и 29,89 грн соответственно.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, бюджетные яйца вернулись в супермаркеты. В Варусе продают нефасованный продукт категории С2 по 3,99 грн/шт., так что десяток обойдется потребителям всего в 39,90 грн. Это значительно меньше средней стоимости упаковки по Украине.
Также мы писали, что в Украине возможен дефицит меда. Из-за майских заморозков, сильных ветров и массовой гибели пчел результаты первого сбора оказались неутешительными. А цены в супермаркетах могут подскочить на 40-60%.
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