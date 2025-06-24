Цены на продукты в июле — к чему готовиться украинцам и что может подешеветь

Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В первой половине 2025 года потребители почувствовали изменения, связанные с ценами в Украине. Сезонные овощи и фрукты подорожали, куриные яйца зафиксировались в стоимости, а молочные продукты стабильно недешевые. Возникает вопрос, стоит ли нашим гражданам надеяться на улучшение ситуации с ценами в июле.

Руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет со стоимостью востребованных продуктов питания в ближайшее время.

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Цены на сезонные овощи и фрукты

Второй месяц лета 2025 года принесет украинцам удешевление овощей. На этот раз сезон затянулся из-за неблагоприятных погодных условий в мае — пришли заморозки и сильные дожди с ветрами. Традиционно показатели стоимости в супермаркетах на овощи начинают снижаться во второй декаде июня, но в 2025 году период сместится на июль.

"Тогда начнется серьезное удешевление овощной группы товаров: томатов, огурцов, молодого картофеля, лука и др. А черешня, вишня, абрикосы и другие косточковые... В этом году имеем большой недород. Были заморозки, урожаи оказались плохими. Разве что из южных областей пойдут небольшие партии. Но значительного удешевления не будет", — отметил эксперт.

Согласно Минфину, по состоянию на 24 июня средневзвешенная цена востребованных овощей находится на таком уровне:

молодой картофель — 33,27 грн/кг;

лук репчатый молодой — 22,86 грн/кг;

морковь молодая — 82,95 грн/кг;

огурцы — 54,99 грн/кг;

помидоры красные — 96,30 грн/кг;

свекла молодая — 44,50 грн/кг;

чеснок молодой — 141,17 грн/кг.

Стоимость овощей и фруктов в супермаркете. Фото: скриншот

Стоимость овощей и фруктов в супермаркете. Фото: скриншот

Стоимость овощей и фруктов в супермаркете. Фото: скриншот

Стоимость овощей и фруктов в супермаркете. Фото: скриншот 1 / 4







Яйца и молочные продукты

Стоимость упаковки куриных яиц категории С1 колеблется в диапазоне 67,90-73,53 грн. Такая средняя цена по Украине наблюдается ориентировочно с середины весны. Возникает вопрос, ожидать ли потребителям снижения показателей, учитывая пополнение предложения фермерским продуктом.

"Яйца стопроцентно будут дешеветь в ближайшее время. Если посмотреть данные Госкомстата по маю, то они уже упали в цене. 70% стоимости — это затраты на комбикорм, в основе которого кукуруза. Надо подождать урожая: если кукуруза плохо уродится, то с осени яйца начнут дорожать", — констатировал Олег Пендзин.

Зато молочная продукция (творог и твердый сыр, сливочное масло, молоко) уже постепенно дешевеет. Снижение цен началось в мае 2025 года и будет продолжаться. По словам эксперта, показатели пошли вниз в связи с тем, что скот перешел на открытый выпас. Летом потребителям не придется волноваться за неблагоприятные колебания цен.

Что будет со стоимостью хлеба

Хлебо-булочные изделия с каждым годом дорожают, несмотря на урожайность зерновых. Ежемесячно прирост стоимости составляет 1,3-2%. Такая динамика является традиционной, пока не появится новый урожай зерновых. В зависимости от результата сформируется новая цена на хлеб.

"Мы практически доели урожай прошлого года, и непонятно, сколько соберут зерновых в 2025-м. Хлеб не будет дешеветь в июле, это 100%. А когда станет понятна цена новых помольных партий, тогда увидим, как изменится стоимость хлебо-булочных изделий. Вряд ли она снизится", — добавил Пендзин.

Отметим, в мае инфляция ускорилась до 15,9% в годовом измерении, а цены выросли на 1,3% за месяц. Именно этот индикатор используют, дабы продемонстрировать динамику потребительских цен на продукты питания. Как видно, прогнозируемого НБУ замедления не произошло.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, куриные яйца в Украине подешевели, но не настолько, как ожидали потребители. Супермаркеты уже несколько месяцев не снижают показатели, зафиксировав стоимость продукта на постоянном уровне. Мы узнали, за сколько продают упаковку яиц по состоянию на июнь.

Также мы писали, что происходит с ценами на пломбир в магазинах. Мы нашли самые дешевые и дорогие предложения в разных сетях супермаркетов. Благодаря скидкам украинцы могут экономить на востребованном летнем товаре.