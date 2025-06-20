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Головна Економіка Сезонні фрукти та ягоди — що відбувається з цінами в Україні

Сезонні фрукти та ягоди — що відбувається з цінами в Україні

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 16:10
Новий сезон — як змінилися ціни на фрукти та ягоди в Україні
Покупці на ринку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Черешня Лохина Абрикоси Полуниця Чого очікувати від цін на фрукти

З початком літа у супермаркетах та на ринках з’являються улюблені сезонні фрукти та ягоди — полуниця, черешня, абрикоси, лохина тощо. Проте ціни на них, особливо якщо порівняти з тогорічними, стали неприємним сюрпризом для багатьох покупців. 

Новини.LIVE дослідили, як змінилася вартість сезонних фруктів порівняно з минулим роком і що стало головними чинниками таких коливань.

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Черешня

Ця ягода здорожчала цьогоріч чи не найбільше — на 357% як порівняти у 2024 роком. На початку сезону вартість черешні подекуди перевищувала 1 000 грн/кг. 

Зараз черешню можна купити по 250 грн/кг, а рік тому у другій половині червня вона коштувала близько 70 грн/кг. Однак, попри те, що ягода дешевшає, у 2025-му, за даними EastFruit, маємо найвищий рівень цін за 10 останніх років. Це обумовлено заморозками під час цвітіння кісточкових та досить холодною погодою в травні, яка затримала достигання фруктів на три тижні.

Лохина

Ще один рекордсмен зі здорожчання через погодні умови — й без того недешева лохина. У червні ягода від українського виробника коштує в середньому 1 000 грн за кілограм. У цей же період у 2024 році, як свідчать дослідження низки ЗМІ, лохину продавали по 300 грн/кг. Тож маємо подорожчання у 333%.

Варто додати, що ціни на лохину в Україні завжди високі, оскільки її дуже важко збирати. Ягода росте в холодному помірному кліматі, тому її здебільшого вирощують на штучних плантаціях.

Абрикоси

Ціни на абрикоси в супермаркетах становлять в середньому 150 грн за кілограм. Однак вартість може суттєво коливатися залежно від сорту фруктів та країни-виробника.

Середні ціни на 67% вищі ніж торік — у 2024-му абрикоси можна було купити по 90 грн/кг.

Головна причина тому — весняні заморозки, які загалом дуже дорого обійшлися українській фруктовій індустрії.

"У деяких господарствах втрати 100%, зокрема якщо ми говоримо про абрикоси та персики. Якщо ми говоримо про вишню, черешню, то від 30-50% втрати в господарствах. Частково постраждали груші, яблуні", — пояснив Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

Полуниця

У третій декаді червня полуницю в Україні продають в середньому по 130 грн/кг. Для порівняння, у цей же період 2024 року цей показник перебував на рівні 80 грн/кг, отже ягода подорожчала на 64%.

"Прохолодна весна, квітневі заморозки та нижчі за норму температури у травні затримали сезон щонайменше на два тижні. Це призвело до зменшення обсягів ранньої полуниці на ринку та підвищення цін", — розповіла керівниця відділу маркетингу гуртового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович виданню "РБК Україна".

Фермери з різних регіонів України повідомляють про значні втрати ранніх сортів ягід — від 30% до 100% через заморозки.

Ціни на сезонні фрукти
Ціни на сезонні фрукти та ягоди. Графіка: Новини.LIVE

Чого очікувати від цін на фрукти

До осені в Україні суттєво подорожчають ягоди та фрукти — черешня, суниця, вишня, слива, абрикоси й персики можуть зрости в ціні на 20-30% через весняні заморозки та зниження врожайності.

Про це, як пише Agronews.ua, розповіла директорка Львівського департаменту агропромислового розвитку Людмила Гончаренко.

Фахівці прогнозують, що урожайність ягідно-плодової групи в середньому зменшиться на 20-22%, що автоматично вплине на ринкову ціну. 

За словами Людмили Гончаренко, навіть якщо під час піка збирання сезонні продукти будуть продаватися дещо дешевше, ціни все одно залишатимуться високими порівняно з попередніми роками. 

Варто також врахувати, що на формування кінцевої вартості впливають не лише погодні умови, а й витрати на енергоносії, захисні засоби та агрохімію, заробітну плату, пальне, антистресанти для рослин, що використовуються після заморозків. Усі вони також постійно зростають через інфляцію.

Раніше ми писали, скільки коштує м'ясо в Україні та чим найдешевше прогодувати родину.

Також дізнавайтеся, що відбувається з цінами на молоду картоплю в супермаркетах у червні.

продукти фрукти ягоди ціни статистика
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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