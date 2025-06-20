Новый сезон — как изменились цены на фрукты и ягоды в Украине

Покупатели на рынке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С началом лета в супермаркетах и на рынках появляются любимые сезонные фрукты и ягоды — клубника, черешня, абрикосы, голубика и тому подобное. Однако цены на них, особенно если сравнить с прошлогодними, стали неприятным сюрпризом для многих покупателей.

Новини.LIVE исследовали, как изменилась стоимость сезонных фруктов по сравнению с прошлым годом и что стало главными факторами таких колебаний.

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Черешня

Эта ягода подорожала в этом году больше всего — на 357% в сравнении с 2024 годом. В начале сезона стоимость черешни иногда превышала 1 000 грн/кг.

Сейчас черешню можно купить по 250 грн/кг, а год назад во второй половине июня она стоила около 70 грн/кг. Однако, несмотря на то, что ягода дешевеет, в 2025-м, по данным EastFruit, имеем самый высокий уровень цен за 10 последних лет. Это обусловлено заморозками во время цветения косточковых и достаточно холодной погодой в мае, которая задержала созревание фруктов на три недели.

Голубика

Еще один рекордсмен по подорожанию из-за погодных условий — и без того недешевая голубика. В июне ягода от украинского производителя стоит в среднем 1 000 грн за килограмм. В этот же период в 2024 году, как свидетельствуют исследования ряда СМИ, голубику продавали по 300 грн/кг. Поэтому имеем подорожание в 333%.

Стоит добавить, что цены на голубику в Украине всегда высокие, поскольку ее очень трудно собирать. Ягода растет в холодном умеренном климате, поэтому ее в основном выращивают на искусственных плантациях.

Абрикосы

Цены на абрикосы в супермаркетах составляют в среднем 150 грн за килограмм. Однако стоимость может существенно колебаться в зависимости от сорта фруктов и страны-производителя.

Средние цены на 67% выше чем в прошлом году — в 2024-м абрикосы можно было купить по 90 грн/кг.

Главная причина тому — весенние заморозки, которые в целом очень дорого обошлись украинской фруктовой индустрии.

"В некоторых хозяйствах потери 100%, в частности если мы говорим об абрикосах и персиках. Если мы говорим о вишне, черешне, то от 30-50% потери в хозяйствах. Частично пострадали груши, яблони", — пояснил Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, во время брифинга в Медиацентре Украина.

Клубника

В третьей декаде июня клубнику в Украине продают в среднем по 130 грн/кг. Для сравнения, в этот же период 2024 года этот показатель находился на уровне 80 грн/кг, следовательно, ягода подорожала на 64%.

"Прохладная весна, апрельские заморозки и ниже нормы температуры в мае задержали сезон минимум на две недели. Это привело к уменьшению объемов ранней клубники на рынке и повышению цен", — рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович изданию "РБК Украина".

Фермеры из разных регионов Украины сообщают о значительных потерях ранних сортов ягод — от 30% до 100% из-за заморозков.

Цены на сезонные фрукты и ягоды. Графика: Новини.LIVE

Чего ожидать от цен на фрукты

К осени в Украине существенно подорожают ягоды и фрукты — черешня, земляника, вишня, слива, абрикосы и персики могут вырасти в цене на 20-30% из-за весенних заморозков и снижения урожайности.

Об этом, как пишет Agronews.ua, рассказала директор Львовского департамента агропромышленного развития Людмила Гончаренко.

Специалисты прогнозируют, что урожайность ягодно-плодовой группы в среднем уменьшится на 20-22%, что автоматически повлияет на рыночную цену.

По словам Людмилы Гончаренко, даже если во время пика уборки сезонные продукты будут продаваться несколько дешевле, цены все равно будут оставаться высокими по сравнению с предыдущими годами.

Стоит также учесть, что на формирование конечной стоимости влияют не только погодные условия, но и расходы на энергоносители, защитные средства и агрохимию, заработную плату, горючее, антистрессанты для растений, используемые после заморозков. Все они также постоянно растут из-за инфляции.

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