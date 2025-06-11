Ціни на черешню в Києві — де дешевше купити ягоду

Ягоди черешні. Фото: Freepik

З настанням літа черешня традиційно займає провідні позиції серед найпопулярніших сезонних ягід в Україні. Ще місяць тому вартість черешні була захмарною, і не кожен міг собі дозволити купити бодай кілька жмень соковитого фрукта.

Новини.LIVE дослідили, скільки коштує черешня в столичних супермаркетах на початку червня.

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Де черешня найдешевша

Згідно з даними на сайтах популярних торгових мереж Києва, купити черешню сьогодні можна за такими цінами:

Novus — від 299 до 649 грн/кг;

Сільпо — від 359 до 599 грн/кг;

Метро — від 363,45 до 549,62 грн/кг;

Fruit Time — 395,50 грн/кг;

МегаМаркет — 399,90 грн/кг.

Ціни різняться насамперед залежно від походження черешні — імпортна ягода дорожча за місцеву.

Ціни на черешню у Fruit Time. Фото: скриншот

Чому в Україні такі високі ціни на черешню

У 2025 році ціни на черешню були найвищими за 10 останніх років. Це обумовлено дощовою та холодною погодою у травні, яка не дозволила кісточковим фруктам вчасно дозріти.

Загалом близько 45-55% врожаю черешні було втрачено, насамперед у південних регіонах країни, де, власне, й зосереджено виробництво ягоди. У центральних регіонах втрати були ще вищими, але площі вирощування кісточкових тут набагато менші.

Відповідно вітчизняні виробники поки не можуть повністю задовольнити ринковий попит. Тож супермаркети, особливо на початку сезону, змушені були завозити черешню з-за кордону за захмарними цінами.

Вартість ягоди у червні суттєво знизилась, якщо порівнювати з травнем, коли черешня коштувала понад 1 000 грн за кілограм. Експерти прогнозують, що ціни ще падатимуть пропорційно насиченню ринку ягодами від вітчизняних фермерів.

Раніше ми писали, скільки коштувала черешня в Україні на старті сезону протягом п'яти років.

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