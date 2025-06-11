Цены на черешню в Киеве — где дешевле купить ягоду

Ягоды черешни. Фото: Freepik

С наступлением лета черешня традиционно занимает ведущие позиции среди самых популярных сезонных ягод в Украине. Еще месяц назад стоимость черешни была заоблачной, и не каждый мог себе позволить купить хотя бы несколько горстей сочного фрукта.

Новини.LIVE исследовали, сколько стоит черешня в столичных супермаркетах в начале июня.

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Согласно данным на сайтах популярных торговых сетей Киева, купить черешню сегодня можно по таким ценам:

Novus — от 299 до 649 грн/кг;

Сильпо — от 359 до 599 грн/кг;

Метро — от 363,45 до 549,62 грн/кг;

Fruit Time — 395,50 грн/кг;

МегаМаркет — 399,90 грн/кг.

Цены различаются прежде всего в зависимости от происхождения черешни — импортная ягода дороже местной.

Цены на черешню в Fruit Time. Фото: скриншот

Почему в Украине такие высокие цены на черешню

В 2025 году цены на черешню были самыми высокими за 10 последних лет. Это обусловлено дождливой и холодной погодой в мае, которая не позволила косточковым фруктам вовремя созреть.

В целом около 45-55% урожая черешни было потеряно, прежде всего в южных регионах страны, где, собственно, и сосредоточено производство ягоды. В центральных регионах потери были еще выше, но площади выращивания косточковых здесь намного меньше.

Соответственно отечественные производители пока не могут полностью удовлетворить рыночный спрос. Поэтому супермаркеты, особенно в начале сезона, вынуждены были завозить черешню из-за границы по заоблачным ценам.

Стоимость ягоды в июне существенно снизилась, если сравнивать с маем, когда черешня стоила более 1 000 грн за килограмм. Эксперты прогнозируют, что цены еще будут падать пропорционально насыщению рынка ягодами от отечественных фермеров.

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