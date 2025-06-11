Цены на черешню в Киеве — где дешевле купить ягоду

Сезон черешни — что происходит с ценами на ягоду в Киеве
С наступлением лета черешня традиционно занимает ведущие позиции среди самых популярных сезонных ягод в Украине. Еще месяц назад стоимость черешни была заоблачной, и не каждый мог себе позволить купить хотя бы несколько горстей сочного фрукта.
Новини.LIVE исследовали, сколько стоит черешня в столичных супермаркетах в начале июня.
Где черешня самая дешевая
Согласно данным на сайтах популярных торговых сетей Киева, купить черешню сегодня можно по таким ценам:
- Novus — от 299 до 649 грн/кг;
- Сильпо — от 359 до 599 грн/кг;
- Метро — от 363,45 до 549,62 грн/кг;
- Fruit Time — 395,50 грн/кг;
- МегаМаркет — 399,90 грн/кг.
Цены различаются прежде всего в зависимости от происхождения черешни — импортная ягода дороже местной.
Почему в Украине такие высокие цены на черешню
В 2025 году цены на черешню были самыми высокими за 10 последних лет. Это обусловлено дождливой и холодной погодой в мае, которая не позволила косточковым фруктам вовремя созреть.
В целом около 45-55% урожая черешни было потеряно, прежде всего в южных регионах страны, где, собственно, и сосредоточено производство ягоды. В центральных регионах потери были еще выше, но площади выращивания косточковых здесь намного меньше.
Соответственно отечественные производители пока не могут полностью удовлетворить рыночный спрос. Поэтому супермаркеты, особенно в начале сезона, вынуждены были завозить черешню из-за границы по заоблачным ценам.
Стоимость ягоды в июне существенно снизилась, если сравнивать с маем, когда черешня стоила более 1 000 грн за килограмм. Эксперты прогнозируют, что цены еще будут падать пропорционально насыщению рынка ягодами от отечественных фермеров.
Ранее мы писали, сколько стоила черешня в Украине на старте сезона в течение пяти лет.
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