В Україні дешевшає молода картопля — які ціни за кілограм в супермаркетах

Картопля в мішку. Фото: Freepik

На початку сезону — у травні 2025 року — ціни на молоду картоплю в Україні подекуди сягали понад 120 грн за кілограм. Й на такому рівні вони трималися кілька тижнів поспіль, тож не кожен українець міг дозволити собі купити улюблений весняний овоч.

Новини.LIVE дослідили, що відбувається з цінами на молоду картоплю в супермаркетах у червні.

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За даними порталу "Мінфін", 16 червня 2025 року популярні торговельні мережі пропонують молоду картоплю за такою вартістю:

Metro — 36,30 грн/кг;

Auchan — 43,80 грн/кг;

Megamarket — 44,40 грн/кг.

Novus — 64,99 грн/кг.

Ще тиждень тому, 10 червня, цифри на цінниках більшості супермаркетів були вищими. Наприклад, в Metro кілограм молодої картоплі коштував майже вдвічі дорожче — 62,30 грн. В Megamarket овоч продавали по 55,90 грн/кг. В Novus молода картопля коштувала 69,99 грн/кг.

Проте, варто зазначити, що навіть після подешевшання молода картопля все ж набагато дорожча ніж у цей же період минулого року. У другій половині червня 2024-го овоч коштував трохи більш як 20 грн/кг.

Чому ціни на молоду картоплю вищі за тогорічні

Головна причина високої вартості молодої картоплі — несприятливі погодні умови та, як наслідок, низька врожайність, як пояснив голова українського представництва Нідерландської селекційної компанії HZPC Royal Group Ігор Чечітко в коментарі для AgroReview.

Попри те, що збирати врожай можна вже через 40 днів після появи сходів, показники врожайності залишаються невисокими — лише 15–17 тонн з гектара. При вирощуванні у відкритому ґрунті до повного дозрівання картоплі та за сприятливих погодних умов, цей показник міг би сягати 40–50 тонн з гектара або навіть більше.

Ще один чинник, який впливає на ціну — значні витрати на ручну працю. Вирощування молодої картоплі вимагає ретельної підготовки насіннєвого матеріалу, його прогрівання, попереднього пророщування, а також акуратної посадки, яка зазвичай здійснюється вручну або напівручним способом, переважно в плівкових теплицях. Ручна праця завжди дорожча за механізовану, яка зараз майже не використовується, що також підвищує витрати виробників.

На собівартості вирощування молодої картоплі, що безпосередньо впливає на кінцеву ціну для споживача, також відбиваються витрати на утеплювальні матеріали, системи крапельного поливу та оплату електроенергії, які постійно зростають.

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