В Украине дешевеет молодой картофель — какие цены за килограмм в супермаркетах

Картофель в мешке. Фото: Freepik

В начале сезона — в мае 2025 года — цены на молодой картофель в Украине иногда достигали более 120 грн за килограмм. И на таком уровне они держались несколько недель подряд, поэтому не каждый украинец мог позволить себе купить любимый весенний овощ.

Новини.LIVE исследовали, что происходит с ценами на молодой картофель в супермаркетах в июне.

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По данным портала "Минфин", 16 июня 2025 года популярные торговые сети предлагают молодой картофель по такой стоимости:

Metro — 36,30 грн/кг;

Auchan — 43,80 грн/кг;

Megamarket — 44,40 грн/кг.

Novus — 64,99 грн/кг.

Еще неделю назад, 10 июня, цифры на ценниках большинства супермаркетов были выше. Например, в Metro килограмм молодого картофеля стоил почти вдвое дороже — 62,30 грн. В Megamarket овощ продавали по 55,90 грн/кг. В Novus молодой картофель стоил 69,99 грн/кг.

Однако, стоит отметить, что даже после удешевления молодой картофель все же намного дороже чем в этот же период прошлого года. Во второй половине июня 2024-го овощ стоил чуть больше 20 грн/кг.

Почему цены на молодой картофель выше прошлогодних

Главная причина высокой стоимости молодого картофеля — неблагоприятные погодные условия и, как следствие, низкая урожайность, как пояснил глава украинского представительства Нидерландской селекционной компании HZPC Royal Group Игорь Чечитко в комментарии для AgroReview.

Несмотря на то, что собирать урожай можно уже через 40 дней после появления всходов, показатели урожайности остаются невысокими — всего 15-17 тонн с гектара. При выращивании в открытом грунте до полного созревания картофеля и при благоприятных погодных условиях, этот показатель мог бы достигать 40-50 тонн с гектара или даже больше.

Еще один фактор, который влияет на цену — значительные затраты на ручной труд. Выращивание молодого картофеля требует тщательной подготовки семенного материала, его прогревания, предварительного проращивания, а также аккуратной посадки, которая обычно осуществляется вручную или полуручным способом, преимущественно в пленочных теплицах. Ручной труд всегда дороже механизированного, который сейчас почти не используется, что также повышает затраты производителей.

На себестоимости выращивания молодого картофеля, что непосредственно влияет на конечную цену для потребителя, также отражаются расходы на утеплительные материалы, системы капельного полива и оплату электроэнергии, которые постоянно растут.

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