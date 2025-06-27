Ціни на яйця сформували тренд — в яких супермаркетах шукати доступний продукт

Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Вартість курячих яєць в Україні майже не коливається протягом кількох місяців. Супермаркети зафіксували показники, проте іноді споживачам вдається натрапити на знижки та акційні пропозиції. Ми дізналися, в яких популярних мережах українцям продають бюджетні та дорогі яйця станом на кінець червня 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де знайти бюджетні курячі яйця в Україні.

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Де доступні та дорогі яйця

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 67,90-74,20 грн. Українці можуть знайти ціни, більш "дружні" до гаманця, або зупинити вибір на дорогих варіантах, яких у супермаркетах вистачає. Станом на 27 червня найнижча вартість упаковки з десяти яєць у різних магазинах така:

Варус — 54,90 грн (категорія С2);

АТБ — 59,90 грн (категорія С1);

Фора — 59,99 грн (категорія С1);

Сільпо — 59,99 грн (категорія С2);

Новус — 60,39 грн (категорія С1);

Метро — 66,46 грн (категорія С2);

МегаМаркет — 67,70 грн (категорія С2).

Зауважимо, ціни вказані без урахування знижок, але якщо слідкувати за акційними пропозиціями в супермаркетах, вдасться зекономити на затребуваному продуктів. Що стосується дорогих позицій в асортименті, то максимальна вартість перебуває на такому рівні:

Сільпо — 101,97 грн (категорія СВ);

Новус — 99,99 грн (категорія С0);

МегаМаркет — 99,70 грн (категорія С1);

Варус — 92,90 грн (категорія СВ);

Метро — 92,46 грн (категорія СВ);

Фора — 89,90 грн (категорія СВ);

АТБ — 75,90 грн (категорія СВ).

Вартість яєць в супермаркетах України. Фото: скриншот

Вартість яєць в супермаркетах України. Фото: скриншот

Вартість яєць в супермаркетах України. Фото: скриншот

Вартість яєць в супермаркетах України. Фото: скриншот

Вартість яєць в супермаркетах України. Фото: скриншот

Вартість яєць в супермаркетах України. Фото: скриншот

Вартість яєць в супермаркетах України. Фото: скриншот 1 / 7













Що буде з цінами на яйця в липні

Керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чого очікувати від вартості курячих яєць найближчим часом. Експерт переконаний, що продукт подешевшає у липні завдяки збільшенню пропозиції на ринку за рахунок малих фермерів.

"Яйця стовідсотково будуть дешевшати. Якщо подивитися дані Держкомстату по травню, то вони вже впали в ціні. 70% вартості — це витрати на комбікорм, в основі якого кукурудза. Треба почекати врожаю: якщо кукурудза погано вродить, то з осені яйця почнуть дорожчати", — констатував Пендзин.

Звісно, ціни не впадуть до рівня 2021 року. Треба зважати на об’єктивні фактори формування вартості: витрати на вирощування (сюди входить годування курей, електроенергія, логістика тощо), курс валют, темпи інфляції, обсяги експорту та ін.

Нагадаємо, ми знайшли черешню в Сільпо, яка коштувала 689 грн/кг. Серед усіх сезонних фруктів ця ягода подорожчала найбільше за останній рік. Наприкінці червня вартість черешні відчутно знизилася — в супермаркетах її продають за 250-300 грн/кг.

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