Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Упаковка яєць за 54 грн — де українцям шукати бюджетний продукт

Упаковка яєць за 54 грн — де українцям шукати бюджетний продукт

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 17:12
Ціни на яйця сформували тренд — в яких супермаркетах шукати доступний продукт
Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Де доступні та дорогі яйця Що буде з цінами на яйця в липні

Вартість курячих яєць в Україні майже не коливається протягом кількох місяців. Супермаркети зафіксували показники, проте іноді споживачам вдається натрапити на знижки та акційні пропозиції. Ми дізналися, в яких популярних мережах українцям продають бюджетні та дорогі яйця станом на кінець червня 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де знайти бюджетні курячі яйця в Україні.

Реклама
Читайте також:

Де доступні та дорогі яйця

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 67,90-74,20 грн. Українці можуть знайти ціни, більш "дружні" до гаманця, або зупинити вибір на дорогих варіантах, яких у супермаркетах вистачає. Станом на 27 червня найнижча вартість упаковки з десяти яєць у різних магазинах така:

  • Варус — 54,90 грн (категорія С2);
  • АТБ — 59,90 грн (категорія С1);
  • Фора — 59,99 грн (категорія С1);
  • Сільпо — 59,99 грн (категорія С2);
  • Новус — 60,39 грн (категорія С1);
  • Метро — 66,46 грн (категорія С2);
  • МегаМаркет — 67,70 грн (категорія С2).

Зауважимо, ціни вказані без урахування знижок, але якщо слідкувати за акційними пропозиціями в супермаркетах, вдасться зекономити на затребуваному продуктів. Що стосується дорогих позицій в асортименті, то максимальна вартість перебуває на такому рівні:

  • Сільпо — 101,97 грн (категорія СВ);
  • Новус — 99,99 грн (категорія С0);
  • МегаМаркет — 99,70 грн (категорія С1);
  • Варус — 92,90 грн (категорія СВ);
  • Метро — 92,46 грн (категорія СВ);
  • Фора — 89,90 грн (категорія СВ);
  • АТБ — 75,90 грн (категорія СВ).
  • Упаковка яєць за 54 грн — де українцям шукати бюджетний продукт - фото 1
    Вартість яєць в супермаркетах України. Фото: скриншот
  • Упаковка яєць за 54 грн — де українцям шукати бюджетний продукт - фото 2
    Вартість яєць в супермаркетах України. Фото: скриншот
  • Упаковка яєць за 54 грн — де українцям шукати бюджетний продукт - фото 3
    Вартість яєць в супермаркетах України. Фото: скриншот
  • Упаковка яєць за 54 грн — де українцям шукати бюджетний продукт - фото 4
    Вартість яєць в супермаркетах України. Фото: скриншот
  • Упаковка яєць за 54 грн — де українцям шукати бюджетний продукт - фото 5
    Вартість яєць в супермаркетах України. Фото: скриншот
  • Упаковка яєць за 54 грн — де українцям шукати бюджетний продукт - фото 6
    Вартість яєць в супермаркетах України. Фото: скриншот
  • Упаковка яєць за 54 грн — де українцям шукати бюджетний продукт - фото 7
    Вартість яєць в супермаркетах України. Фото: скриншот
1 / 7
  • Упаковка яєць за 54 грн — де українцям шукати бюджетний продукт - фото 1
  • Упаковка яєць за 54 грн — де українцям шукати бюджетний продукт - фото 2
  • Упаковка яєць за 54 грн — де українцям шукати бюджетний продукт - фото 3
  • Упаковка яєць за 54 грн — де українцям шукати бюджетний продукт - фото 4
  • Упаковка яєць за 54 грн — де українцям шукати бюджетний продукт - фото 5
  • Упаковка яєць за 54 грн — де українцям шукати бюджетний продукт - фото 6
  • Упаковка яєць за 54 грн — де українцям шукати бюджетний продукт - фото 7

Що буде з цінами на яйця в липні

Керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чого очікувати від вартості курячих яєць найближчим часом. Експерт переконаний, що продукт подешевшає у липні завдяки збільшенню пропозиції на ринку за рахунок малих фермерів.

"Яйця стовідсотково будуть дешевшати. Якщо подивитися дані Держкомстату по травню, то вони вже впали в ціні. 70% вартості — це витрати на комбікорм, в основі якого кукурудза. Треба почекати врожаю: якщо кукурудза погано вродить, то з осені яйця почнуть дорожчати", — констатував Пендзин.

Звісно, ціни не впадуть до рівня 2021 року. Треба зважати на об’єктивні фактори формування вартості: витрати на вирощування (сюди входить годування курей, електроенергія, логістика тощо), курс валют, темпи інфляції, обсяги експорту та ін.

Нагадаємо, ми знайшли черешню в Сільпо, яка коштувала 689 грн/кг. Серед усіх сезонних фруктів ця ягода подорожчала найбільше за останній рік. Наприкінці червня вартість черешні відчутно знизилася — в супермаркетах її продають за 250-300 грн/кг.

Також ми писали, скільки коштує найдорожчий і найдешевший пломбір у вафельному стаканчику. Ми перевірили ціни в популярних супермаркетах України та знайшли варіанти на різний гаманець.

товари покупки яйця супермаркет ціни на продукти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації