Такої ціни на черешню ніхто не чекав — де продають ягоду по 689 грн (фото)

Черешня в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Сезонні ягоди в Україні коштують дорого через пізні врожаї 2025 року та холодну весну. В супермаркетах продають імпортний продукт, а місцевої пропозиції небагато. Ми знайшли черешню, яку продають за шалені гроші.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з вартістю черешні в Україні.

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Серед усіх сезонних фруктів ця ягода подорожчала чи не найбільше за останній рік — на 357%. Споживачі могли знайти ціну понад 1000 грн/кг. Станом на кінець червня показники відчутно знизилися — в супермаркетах черешню продають в середньому за 250-300 грн/кг.

Але ми знайшли продукт за 689 грн/кг — стільки коштує черешня з Закарпаття, її продають у Сільпо. Для порівняння, інші сорти можна придбати за 269 грн/кг, 274 грн/кг і 359 грн/кг.

Ціни на черешню в Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Ми вирішили перевірити, в яку суму обійдеться українцям кілька ягід. Зваживши п’ять штук, отримали вагу 68 г і ціну 46,85 грн. Тобто за один плід черешні потрібно віддати майже 10 грн. В інших супермаркетах ситуація з вартістю така:

МегаМаркет — від 150 до 324 грн/кг;

Варус — від 219 до 269,90 грн/кг;

Фора — 299,90 грн/кг;

Метро — 343,10 грн/кг;

Fruit Time — 395,50 грн/кг.

Вартість 68 г черешні. Фото: Новини.LIVE

Зауважимо, в аналогічний період 2024 року кілограм сезонної ягоди коштував 70 грн у середньому. За даними порталу EastFruit, наразі спостерігається найвища вартість черешні за останні 10 років. Причин такій ситуації кілька: травневі заморозки, які негативно вплинули на цвітіння кісточкових, дорожчання імпорту, темпи загальної інфляції, курси валют.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, влітку зростає попит на морозиво. Українцям доступні різні позиції в супермаркетах. Ми дізналися, скільки коштує найдорожчий і найдешевший пломбір. З урахуванням знижок та акцій споживачі можуть непогано економити.

Також ми писали, що в АТБ встановили вигідні знижки на безліч затребуваних продуктів харчування. Українці можуть витратити вдвічі менше коштів із сезонними акційними пропозиціями на солодощі, морозиво, каву, ковбасні вироби снеки тощо.