Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Черешня по 689 грн за кілограм — де шалені ціни на ягоду

Черешня по 689 грн за кілограм — де шалені ціни на ягоду

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 18:25
Такої ціни на черешню ніхто не чекав — де продають ягоду по 689 грн (фото)
Черешня в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Черешня за 700 грн Що ще варто знати українцям

Сезонні ягоди в Україні коштують дорого через пізні врожаї 2025 року та холодну весну. В супермаркетах продають імпортний продукт, а місцевої пропозиції небагато. Ми знайшли черешню, яку продають за шалені гроші.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з вартістю черешні в Україні.

Реклама
Читайте також:

Черешня за 700 грн

Серед усіх сезонних фруктів ця ягода подорожчала чи не найбільше за останній рік — на 357%. Споживачі могли знайти ціну понад 1000 грн/кг. Станом на кінець червня показники відчутно знизилися — в супермаркетах черешню продають в середньому за 250-300 грн/кг.

Але ми знайшли продукт за 689 грн/кг — стільки коштує черешня з Закарпаття, її продають у Сільпо. Для порівняння, інші сорти можна придбати за 269 грн/кг, 274 грн/кг і 359 грн/кг.

Черешня по 689 грн за кілограм — де шалені ціни на ягоду - фото 1
Ціни на черешню в Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Ми вирішили перевірити, в яку суму обійдеться українцям кілька ягід. Зваживши п’ять штук, отримали вагу 68 г і ціну 46,85 грн. Тобто за один плід черешні потрібно віддати майже 10 грн. В інших супермаркетах ситуація з вартістю така:

  • МегаМаркет — від 150 до 324 грн/кг;
  • Варус — від 219 до 269,90 грн/кг;
  • Фора — 299,90 грн/кг;
  • Метро — 343,10 грн/кг;
  • Fruit Time — 395,50 грн/кг.
Черешня по 689 грн за кілограм — де шалені ціни на ягоду - фото 2
Вартість 68 г черешні. Фото: Новини.LIVE

Зауважимо, в аналогічний період 2024 року кілограм сезонної ягоди коштував 70 грн у середньому. За даними порталу EastFruit, наразі спостерігається найвища вартість черешні за останні 10 років. Причин такій ситуації кілька: травневі заморозки, які негативно вплинули на цвітіння кісточкових, дорожчання імпорту, темпи загальної інфляції, курси валют.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, влітку зростає попит на морозиво. Українцям доступні різні позиції в супермаркетах. Ми дізналися, скільки коштує найдорожчий і найдешевший пломбір. З урахуванням знижок та акцій споживачі можуть непогано економити.

Також ми писали, що в АТБ встановили вигідні знижки на безліч затребуваних продуктів харчування. Українці можуть витратити вдвічі менше коштів із сезонними акційними пропозиціями на солодощі, морозиво, каву, ковбасні вироби снеки тощо.

ягоди черешня супермаркет ціни на продукти Сільпо
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації