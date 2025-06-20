Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Черешня по 689 грн за килограмм — где безумные цены на ягоду

Черешня по 689 грн за килограмм — где безумные цены на ягоду

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 18:25
Такой цены на черешню никто не ожидал — где продают ягоду по 689 грн (фото)
Черешня в супермаркете. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Черешня за 700 грн Что еще нужно знать украинцам

Сезонные ягоды в Украине стоят дорого из-за поздних урожаев 2025 года и холодной весны. В супермаркетах продают импортный продукт, а местного предложения немного. Мы нашли черешню, которую продают за бешеные деньги.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит со стоимостью черешни в Украине.

Реклама
Читайте также:

Черешня за 700 грн

Среди всех сезонных фруктов эта ягода подорожала больше всего за последний год — на 357%. Потребители могли найти цену более 1000 грн/кг. По состоянию на конец июня показатели ощутимо снизились — в супермаркетах черешню продают в среднем по 250-300 грн/кг.

Но мы нашли продукт за 689 грн/кг — столько стоит черешня из Закарпатья, ее продают в Сільпо. Для сравнения, другие сорта можно приобрести за 269 грн/кг, 274 грн/кг и 359 грн/кг.

Черешня по 689 грн за килограмм — где безумные цены на ягоду - фото 1
Цены на черешню в Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Мы решили проверить, в какую сумму обойдется украинцам несколько ягод. Взвесив пять штук, получили вес 68 г и цену 46,85 грн. То есть за один плод черешни нужно отдать почти 10 грн. В других супермаркетах ситуация со стоимостью такая:

  • МегаМаркет — от 150 до 324 грн/кг;
  • Варус — от 219 до 269,90 грн/кг;
  • Фора — 299,90 грн/кг;
  • Метро — 343,10 грн/кг;
  • Fruit Time — 395,50 грн/кг.
Черешня по 689 грн за килограмм — где безумные цены на ягоду - фото 2
Стоимость 68 г черешни. Фото: Новини.LIVE

Отметим, в аналогичный период 2024 года килограмм сезонной ягоды стоил 70 грн в среднем. По данным портала EastFruit, сейчас наблюдается самая высокая стоимость черешни за последние 10 лет. Причин такой ситуации несколько: майские заморозки, которые негативно повлияли на цветение косточковых, удорожание импорта, темпы общей инфляции, курсы валют.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, летом растет спрос на мороженое. Украинцам доступны разные позиции в супермаркетах. Мы узнали, сколько стоит самый дорогой и самый дешевый пломбир. С учетом скидок и акций потребители могут неплохо экономить.

Также мы писали, что в АТБ установили выгодные скидки на множество востребованных продуктов питания. Украинцы могут потратить вдвое меньше денег с сезонными акционными предложениями на сладости, мороженое, кофе, колбасные изделия снеки и др.

ягоды черешня супермаркет цены на продукты Сильпо
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации