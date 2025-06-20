Такой цены на черешню никто не ожидал — где продают ягоду по 689 грн (фото)

Черешня в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Сезонные ягоды в Украине стоят дорого из-за поздних урожаев 2025 года и холодной весны. В супермаркетах продают импортный продукт, а местного предложения немного. Мы нашли черешню, которую продают за бешеные деньги.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит со стоимостью черешни в Украине.

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Среди всех сезонных фруктов эта ягода подорожала больше всего за последний год — на 357%. Потребители могли найти цену более 1000 грн/кг. По состоянию на конец июня показатели ощутимо снизились — в супермаркетах черешню продают в среднем по 250-300 грн/кг.

Но мы нашли продукт за 689 грн/кг — столько стоит черешня из Закарпатья, ее продают в Сільпо. Для сравнения, другие сорта можно приобрести за 269 грн/кг, 274 грн/кг и 359 грн/кг.

Цены на черешню в Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Мы решили проверить, в какую сумму обойдется украинцам несколько ягод. Взвесив пять штук, получили вес 68 г и цену 46,85 грн. То есть за один плод черешни нужно отдать почти 10 грн. В других супермаркетах ситуация со стоимостью такая:

МегаМаркет — от 150 до 324 грн/кг;

Варус — от 219 до 269,90 грн/кг;

Фора — 299,90 грн/кг;

Метро — 343,10 грн/кг;

Fruit Time — 395,50 грн/кг.

Стоимость 68 г черешни. Фото: Новини.LIVE

Отметим, в аналогичный период 2024 года килограмм сезонной ягоды стоил 70 грн в среднем. По данным портала EastFruit, сейчас наблюдается самая высокая стоимость черешни за последние 10 лет. Причин такой ситуации несколько: майские заморозки, которые негативно повлияли на цветение косточковых, удорожание импорта, темпы общей инфляции, курсы валют.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, летом растет спрос на мороженое. Украинцам доступны разные позиции в супермаркетах. Мы узнали, сколько стоит самый дорогой и самый дешевый пломбир. С учетом скидок и акций потребители могут неплохо экономить.

Также мы писали, что в АТБ установили выгодные скидки на множество востребованных продуктов питания. Украинцы могут потратить вдвое меньше денег с сезонными акционными предложениями на сладости, мороженое, кофе, колбасные изделия снеки и др.