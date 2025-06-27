Цены на яйца сформировали тренд — в каких супермаркетах искать доступный продукт

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Стоимость куриных яиц в Украине почти не колеблется в течение нескольких месяцев. Супермаркеты зафиксировали показатели, но иногда потребителям удается наткнуться на скидки и акционные предложения. Мы узнали, в каких популярных сетях украинцам продают бюджетные и дорогие яйца по состоянию на конец июня 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где найти бюджетные куриные яйца в Украине.

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Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 67,90-74,20 грн. Украинцы могут найти цены, более "дружественные" к кошельку, или остановить выбор на дорогих вариантах, каких в супермаркетах хватает. По состоянию на 27 июня самая низкая стоимость упаковки из десяти яиц в разных магазинах такая:

Варус — 54,90 грн (категория С2);

АТБ — 59,90 грн (категория С1);

Фора — 59,99 грн (категория С1);

Сільпо — 59,99 грн (категория С2);

Новус — 60,39 грн (категория С1);

Метро — 66,46 грн (категория С2);

МегаМаркет — 67,70 грн (категория С2).

Отметим, цены указаны без учета скидок, но если следить за акционными предложениями в супермаркетах, удастся сэкономить на востребованном продукте. Что касается дорогих позиций в ассортименте, то максимальная стоимость находится на таком уровне:

Сільпо — 101,97 грн (категория СВ);

Новус — 99,99 грн (категория С0);

МегаМаркет — 99,70 грн (категория С1);

Варус — 92,90 грн (категория СВ);

Метро — 92,46 грн (категория СВ);

Фора — 89,90 грн (категория СВ);

АТБ — 75,90 грн (категория СВ).

Стоимость яиц в супермаркетах Украины. Фото: скриншот

Стоимость яиц в супермаркетах Украины. Фото: скриншот

Стоимость яиц в супермаркетах Украины. Фото: скриншот

Стоимость яиц в супермаркетах Украины. Фото: скриншот

Стоимость яиц в супермаркетах Украины. Фото: скриншот

Стоимость яиц в супермаркетах Украины. Фото: скриншот

Стоимость яиц в супермаркетах Украины. Фото: скриншот 1 / 7













Что будет с ценами на яйца в июле

Руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, чего ожидать от стоимости куриных яиц в ближайшее время. Эксперт убежден, что продукт подешевеет в июле благодаря увеличению предложения на рынке за счет малых фермеров.

"Яйца стопроцентно будут дешеветь. Если посмотреть данные Госкомстата по маю, то они уже упали в цене. 70% стоимости — это затраты на комбикорм, в основе которого кукуруза. Надо подождать урожая: если кукуруза плохо уродится, то с осени яйца начнут дорожать", — констатировал Пендзин.

Конечно, цены не упадут до уровня 2021 года. Надо учитывать объективные факторы формирования стоимости: расходы на выращивание (сюда входит кормление кур, электроэнергия, логистика и т.д.), курс валют, темпы инфляции, объемы экспорта и др.

Напомним, мы нашли черешню в Сільпо, которая стоила 689 грн/кг. Среди всех сезонных фруктов эта ягода подорожала больше всего за последний год. В конце июня стоимость черешни ощутимо снизилась — в супермаркетах ее продают по 250-300 грн/кг.

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