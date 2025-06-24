В АТБ переписали ціни на яйця — що сталося з вартістю і скільки треба віддати за штуку (фото)

Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українці довгий час перебувають в очікуванні бюджетних яєць. Якщо порівнювати вартість упаковки за аналогічний період 2024 року, то маємо дорожчання затребуваного товару. Але з травня 2025-го яйця впали в ціні, хоча різниця мало відчутна. В АТБ, принаймні, знову переписали вартість нефасованого продукту.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що сталося з цінами на поштучні яйця в АТБ.

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Вартість яєць в АТБ

Згідно з Мінфіном, станом на 24 червня 2025 року середня вартість упаковки курячих яєць категорії С1 коливається в діапазоні 67,90-73,53 грн. Залежно від супермаркету і наявності знижки, ціна може варіюватися. Наприклад, в АТБ найдешевший десяток обійдеться споживачам у 59,90 грн.

Також відвідувачі мережі маркетів можуть придбати яйця поштучно. Це дозволяє економити на затребуваному продукті, оскільки нефасований десяток коштує дешевше, ніж упакований. Ми дізналися, скільки мають віддати українці за одне яйце категорії С1 в АТБ — 4,59 грн. У травні-червні ціна перебувала на рівні 4,49 грн/шт.

Фінансова вигода очевидна. За десяток доведеться віддати 45,90 грн, а бюджетна упаковка коштує 59,90 грн. Різниця становить 14 грн. За такі гроші вдасться придбати ще три яйця додатково.

Ціни на курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Що буде з вартістю яєць у липні

Керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чого чекати від цін на курячі яйця в липні 2025 року. За словами експерта, продукт стовідсотково подешевшає найближчим часом. Цьому сприятиме збільшення пропозиції за рахунок малих фермерів.

"Якщо подивитися дані Держкомстату по травню, то вони вже впали в ціні. 70% вартості — це витрати на комбікорм, в основі якого кукурудза. Треба почекати врожаю: якщо кукурудза погано вродить, то з осені яйця почнуть дорожчати", — констатував Пендзин.

Але липень і серпень стануть сприятливими місяцями для українців, які часто купують курячі яйця. Звісно, до довоєнного рівня вартість не впаде, враховуючи інфляцію (15,9% у травні в річному вимірі), проте навіть часткова економія стане у пригоді.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ми знайшли в одному з супермаркетів України черешню по 689 грн/кг. Стільки коштувала партія з Закарпаття у Сільпо. Натомість інші сорти черешні пропонували споживачам набагато дешевше — по 269 грн/кг, 274 грн/кг і 359 грн/кг.

Також ми писали, що буде з цінами на затребувані продукти харчування в Україні. Сезонні овочі мають подешевшати вже в липні, оскільки з’явиться більше товару місцевого вирощування. Але фрукти й ягоди не впадуть у ціні через малу врожайність.