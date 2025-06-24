В АТБ переписали цены на яйца — что произошло со стоимостью и сколько надо отдать за штуку (фото)

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинцы долгое время находятся в ожидании бюджетных яиц. Если сравнивать стоимость упаковки за аналогичный период 2024 года, то имеем удорожание востребованного товара. Но с мая 2025-го яйца упали в цене, хотя разница мало ощутима. В АТБ, по крайней мере, снова переписали стоимость нефасованного продукта.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что произошло с ценами на поштучные яйца в АТБ.

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Стоимость яиц в АТБ

Согласно Минфину, по состоянию на 24 июня 2025 года средняя стоимость упаковки куриных яиц категории С1 колеблется в диапазоне 67,90-73,53 грн. В зависимости от супермаркета и наличия скидки, цена может варьироваться. Например, в АТБ самый дешевый десяток обойдется потребителям в 59,90 грн.

Также посетители сети маркетов могут приобрести яйца поштучно. Это позволяет экономить на востребованном продукте, поскольку нефасованный десяток стоит дешевле, чем упакованный. Мы узнали, сколько должны отдать украинцы за одно яйцо категории С1 в АТБ — 4,59 грн. В мае-июне цена находилась на уровне 4,49 грн/шт.

Финансовая выгода очевидна. За десяток придется отдать 45,90 грн, а бюджетная упаковка стоит 59,90 грн. Разница составляет 14 грн. За такие деньги удастся приобрести еще три яйца дополнительно.

Цены на куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Что будет со стоимостью яиц в июле

Руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, чего ждать от цен на куриные яйца в июле 2025 года. По словам эксперта, продукт стопроцентно подешевеет в ближайшее время. Этому будет способствовать увеличение предложения за счет малых фермеров.

"Если посмотреть данные Госкомстата по маю, то они уже упали в цене. 70% стоимости — это затраты на комбикорм, в основе которого кукуруза. Надо подождать урожая: если кукуруза плохо уродится, то с осени яйца начнут дорожать", — констатировал Пендзин.

Но июль и август станут благоприятными месяцами для украинцев, которые часто покупают куриные яйца. Конечно, до довоенного уровня стоимость не упадет, учитывая инфляцию (15,9% в мае в годовом измерении), однако даже частичная экономия пригодится.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мы нашли в одном из супермаркетов Украины черешню по 689 грн/кг. Столько стоила партия из Закарпатья в Сільпо. Зато другие сорта черешни предлагали потребителям гораздо дешевле — по 269 грн/кг, 274 грн/кг и 359 грн/кг.

Также мы писали, что будет с ценами на востребованные продукты питания в Украине. Сезонные овощи должны подешеветь уже в июле, поскольку появится больше товара местного выращивания. Но фрукты и ягоды не упадут в цене из-за малой урожайности.