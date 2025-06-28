Польша, Германия, Румыния — сколько стоят базовые продукты в Европе (фото)

Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинцы привыкли к мысли, что в Европе цены на продукты выше. Однако из-за инфляции, роста курса доллара и увеличения себестоимости производства востребованные товары постепенно дорожают. Мы узнали, сколько летом 2025 года стоили базовые продукты питания в нескольких европейских странах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на продукты в Польше, Румынии и Германии.

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Цены в польском Lidl

Сеть Lidl любят за широкий ассортимент продуктов, лояльные цены, регулярное наличие скидок и акционных предложений. Когда мы посетили один из супермаркетов в Польше, там как раз установили скидки на помидоры. Потребители могли приобрести килограмм томатов на 16% дешевле — за 14,99 злотых (172 грн) вместо 17,99 злотых (207 грн).

Красный перец отдавали за 16,99 злотых (195 грн/кг), желтый и сладкий — за 19,99 злотых (230 грн/кг). Цены на куриные яйца варьировались в зависимости от производителя: самая дешевая упаковка стоила 9,99 злотых (115 грн), самая дорогая — 12,49 злотых (143 грн). Молоко жирностью 3,2% обходилось потребителям в 3,79 злотых (43 грн).

Цены на продукты в Польше. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Польше. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Польше. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Польше. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Польше. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Польше. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Польше. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Польше. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Польше. Фото: Новини.LIVE 1 / 9

















Цены на продукты в Германии

Мы также узнали, что происходит со стоимостью продуктов питания в Германии. Овощи и фрукты продавали по таким ценам:

вишня — 1,19 евро/100 г (58 грн);

морковь — 1,99 евро/кг (97 грн);

помидоры — 1,99 евро/500 г (97 грн);

красный перец — 1,99 евро/500 г (97 грн);

бананы — 2,49 евро/кг (121 грн);

картофель — 2,75 евро/кг (134 грн);

слива — 5,99 евро/кг (292 грн).

Хлеб стоил от 1,49 евро (72 грн) до 2,99 евро (146 грн), молоко — 1,39 евро (68 грн) в среднем, сливочное масло — 3,59 евро (175 грн), куриные яйца — от 1,99 евро (97 грн) до 4,79 евро (234 грн).

Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE 1 / 15





























Стоимость продуктов в Румынии

Государство хоть и вошло в Европейский Союз, но не отказалось от национальной валюты. Поэтому в супермаркетах все цены указаны в леях (Польша так же оставила злотые). Мы проверили, за сколько отдавали потребителям востребованные продукты питания.

Яйца стоили 12,99 лей в среднем (125 грн), шоколадки Milka — 11,99 лей (115 грн), питьевая вода в пластиковых бутылочках — от 3,99 до 5,49 лей (38-52 грн), заварной кофе — от 40,49 до 86,49 лей (389-831 грн). Лимоны (500 г) обходились покупателям в 6,49 лей (317 грн), персики (500 г) — в 12,99 лей (634 грн), томаты черри (250 г) — в 9,99 лей (488).

Цены на продукты в Румынии. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Румынии. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Румынии. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Румынии. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Румынии. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Румынии. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Румынии. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Румынии. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Румынии. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Румынии. Фото: Новини.LIVE 1 / 10



















Напомним, средняя стоимость упаковки куриных яиц в Украине — от 65 до 70 грн. Но некоторые супермаркеты предлагают более выгодные цены. Например, в Варусе потребители могут приобрести десяток яиц всего за 54 грн, в АТБ — за 59 грн.

Также мы писали, где продавали килограмм черешни по 689 грн. Такую цену на сезонный продукт установили в Сільпо, хотя ассортимент содержит бюджетные позиции по 200-300 грн/кг.