Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Цены на продукты — что происходит в Польше, Румынии и Германии

Цены на продукты — что происходит в Польше, Румынии и Германии

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 17:12
Польша, Германия, Румыния — сколько стоят базовые продукты в Европе (фото)
Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Цены в польском Lidl Цены на продукты в Германии Стоимость продуктов в Румынии

Украинцы привыкли к мысли, что в Европе цены на продукты выше. Однако из-за инфляции, роста курса доллара и увеличения себестоимости производства востребованные товары постепенно дорожают. Мы узнали, сколько летом 2025 года стоили базовые продукты питания в нескольких европейских странах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на продукты в Польше, Румынии и Германии.

Реклама
Читайте также:

Цены в польском Lidl

Сеть Lidl любят за широкий ассортимент продуктов, лояльные цены, регулярное наличие скидок и акционных предложений. Когда мы посетили один из супермаркетов в Польше, там как раз установили скидки на помидоры. Потребители могли приобрести килограмм томатов на 16% дешевле — за 14,99 злотых (172 грн) вместо 17,99 злотых (207 грн).

Красный перец отдавали за 16,99 злотых (195 грн/кг), желтый и сладкий — за 19,99 злотых (230 грн/кг). Цены на куриные яйца варьировались в зависимости от производителя: самая дешевая упаковка стоила 9,99 злотых (115 грн), самая дорогая — 12,49 злотых (143 грн). Молоко жирностью 3,2% обходилось потребителям в 3,79 злотых (43 грн).

  • Продукти в Польщі
    Цены на продукты в Польше. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Польщі
    Цены на продукты в Польше. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Польщі
    Цены на продукты в Польше. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Польщі
    Цены на продукты в Польше. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Польщі
    Цены на продукты в Польше. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Польщі
    Цены на продукты в Польше. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Польщі
    Цены на продукты в Польше. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Польщі
    Цены на продукты в Польше. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Польщі
    Цены на продукты в Польше. Фото: Новини.LIVE
1 / 9
  • Продукти в Польщі
  • Продукти в Польщі
  • Продукти в Польщі
  • Продукти в Польщі
  • Продукти в Польщі
  • Продукти в Польщі
  • Продукти в Польщі
  • Продукти в Польщі
  • Продукти в Польщі

Цены на продукты в Германии

Мы также узнали, что происходит со стоимостью продуктов питания в Германии. Овощи и фрукты продавали по таким ценам:

  • вишня — 1,19 евро/100 г (58 грн);
  • морковь — 1,99 евро/кг (97 грн);
  • помидоры — 1,99 евро/500 г (97 грн);
  • красный перец — 1,99 евро/500 г (97 грн);
  • бананы — 2,49 евро/кг (121 грн);
  • картофель — 2,75 евро/кг (134 грн);
  • слива — 5,99 евро/кг (292 грн).

Хлеб стоил от 1,49 евро (72 грн) до 2,99 евро (146 грн), молоко — 1,39 евро (68 грн) в среднем, сливочное масло — 3,59 евро (175 грн), куриные яйца — от 1,99 евро (97 грн) до 4,79 евро (234 грн).

  • Продукти в Німеччині
    Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Німеччині
    Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Німеччині
    Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Німеччині
    Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Німеччині
    Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Німеччині
    Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Німеччині
    Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Німеччині
    Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Німеччині
    Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Німеччині
    Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Німеччині
    Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Німеччині
    Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Німеччині
    Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Німеччині
    Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Німеччині
    Цены на продукты в Германии. Фото: Новини.LIVE
1 / 15
  • Продукти в Німеччині
  • Продукти в Німеччині
  • Продукти в Німеччині
  • Продукти в Німеччині
  • Продукти в Німеччині
  • Продукти в Німеччині
  • Продукти в Німеччині
  • Продукти в Німеччині
  • Продукти в Німеччині
  • Продукти в Німеччині
  • Продукти в Німеччині
  • Продукти в Німеччині
  • Продукти в Німеччині
  • Продукти в Німеччині
  • Продукти в Німеччині

Стоимость продуктов в Румынии

Государство хоть и вошло в Европейский Союз, но не отказалось от национальной валюты. Поэтому в супермаркетах все цены указаны в леях (Польша так же оставила злотые). Мы проверили, за сколько отдавали потребителям востребованные продукты питания.

Яйца стоили 12,99 лей в среднем (125 грн), шоколадки Milka — 11,99 лей (115 грн), питьевая вода в пластиковых бутылочках — от 3,99 до 5,49 лей (38-52 грн), заварной кофе — от 40,49 до 86,49 лей (389-831 грн). Лимоны (500 г) обходились покупателям в 6,49 лей (317 грн), персики (500 г) — в 12,99 лей (634 грн), томаты черри (250 г) — в 9,99 лей (488).

  • Продукти в Румунії
    Цены на продукты в Румынии. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Румунії
    Цены на продукты в Румынии. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Румунії
    Цены на продукты в Румынии. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Румунії
    Цены на продукты в Румынии. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Румунії
    Цены на продукты в Румынии. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Румунії
    Цены на продукты в Румынии. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Румунії
    Цены на продукты в Румынии. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Румунії
    Цены на продукты в Румынии. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Румунії
    Цены на продукты в Румынии. Фото: Новини.LIVE
  • Продукти в Румунії
    Цены на продукты в Румынии. Фото: Новини.LIVE
1 / 10
  • Продукти в Румунії
  • Продукти в Румунії
  • Продукти в Румунії
  • Продукти в Румунії
  • Продукти в Румунії
  • Продукти в Румунії
  • Продукти в Румунії
  • Продукти в Румунії
  • Продукти в Румунії
  • Продукти в Румунії

Напомним, средняя стоимость упаковки куриных яиц в Украине — от 65 до 70 грн. Но некоторые супермаркеты предлагают более выгодные цены. Например, в Варусе потребители могут приобрести десяток яиц всего за 54 грн, в АТБ — за 59 грн.

Также мы писали, где продавали килограмм черешни по 689 грн. Такую цену на сезонный продукт установили в Сільпо, хотя ассортимент содержит бюджетные позиции по 200-300 грн/кг.

Польша Германия Румыния супермаркет цены на продукты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации