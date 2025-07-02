Средний класс в Германии — с каким доходом пара считается богатой в 2025

Купюры евро. Фото: Unsplash

Имея высокие доходы, человек не обязательно чувствует себя богатым. Это несколько субъективное восприятие, а результат зависит от того, с кем ведется сравнение. Значительную роль также играет покупательная способность. Интересно узнать, от какой суммы заработка можно считаться богатым в Германии.

Об этом говорится в исследовании Немецкого экономического института в Кельне.

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Кто относится к классу богачей в Германии

Дабы развеять неопределенность, исследователи рассчитали четкую сумму дохода, которая позволяет отнести человека к классу богачей. Например, зарабатывая от 80 до 150% медианного чистого дохода домохозяйства, скорректированного на потребности, можно смело считать себя представителем среднего класса в Германии.

Для одиноких людей это сумма от 1 850 до 3 470 евро нетто в месяц. Начиная с 250% медианного чистого дохода — более 5 780 евро/мес. — можно говорить о принадлежности к классу богачей. Однако суммы меняются для пар и в зависимости от количества детей в семье.

"Для бездетных пар порог вхождения в высший класс начинается с 8 670 евро общего дохода в месяц, то есть в среднем раньше, чем для двух человек по отдельности. Для семьи из четырех человек границы среднего класса составляют от 3 880 до 7 280 евро, а высшего — от 12 140 евро. Лишь около 4% людей в Германии могут считаться богатыми", — говорится в исследовании.

К категории бедных относят немцев, которые имеют в собственном распоряжении менее 60% медианного дохода. Для одиноких людей это сумма до 1 390 евро нетто в месяц.

Сколько зарабатывают в Германии

Чтобы понять, насколько трудно или легко попасть в когорту людей среднего класса, стоит узнать заработок штатных сотрудников в Германии. Существует ощутимая разница в годовых доходах в зависимости от федеральной земли и сферы деятельности:

работники финансового сектора — более 63 000 евро;

сектор ІТ — около 60 000 евро;

банковское дело, энерго- и водоснабжение — около 42 000 евро;

образование, ресторанный бизнес, пищевая промышленность и страхование — примерно 30 000 евро.

Средний заработок особенно высокий в экономически сильных землях: Гессен, Баден-Вюртемберг, Бавария и Гамбург. Также есть различия между городскими и сельскими районами: медианный доход, скорректированный на потребности, в среднем на 116 евро больше в городах.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, тариф на электроэнергию в Германии состоит из фиксированной платы за доставку и цены за киловатт-час. Средний тариф в 2025 году находится на уровне 30 евроцентов (около 15 грн) за кВт-час. Семья из трех человек тратит в год ориентировочно 2 500 кВт-ч (750 евро).

Также мы писали, какая мировая валюта уже вышла из употребления и не используется в расчетных операциях. Немецкая марка находилась в обращении до 2002 года, пока не появилось евро. Валюта играла центральную роль в экономике послевоенной Европы.