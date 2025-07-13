Мінімалка в Німеччині — скільки платять у 2025 та коли розмір знову може злетіти

Жінка тримає євро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

З 1 січня 2025 року в Німеччині набрали чинності дві важливі зміни, які позитивно вплинули на студентів і осіб, що шукають роботу. Мінімальна погодинна ставка зросла до 12,82 євро, а допустимий місячний дохід для мініробіт тепер становить 556 євро.

Про те, яку мінімалку гарантують працівникам в Німеччині у 2025 році та коли її можуть підвищити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Яку мінімалку отримують працівники в Німеччині у 2025 році

Мінімальна зарплата — це встановлений державою нижній поріг оплати праці, якого зобов’язані дотримуватись усі роботодавці. Заборонено виплачувати працівникам суму, що не дотягує до цього рівня.

За даними порталу Studying-in-Germany, підвищення мінімалки у 2025 році стало наслідком поступового зростання:

у січні 2024 року ставка зросла з 12,00 до 12,41 євро за годину;

з початку 2025-го вона становить 12,82 євро на годину.

Наразі мінімалка дорівнює щомісячному брутто-доходу у розмірі 2 222 євро (близько 109 073 грн) для працівників на повний робочий день.

Німеччина протягом останнього десятиліття регулярно підіймала мінімальну оплату праці, не знижуючи її. Від моменту запровадження закону про мінімальну зарплату у 2015 році цей показник збільшився на половину.

Коли очікується чергове підвищення

Згідно з ухвалою спеціальної комісії, до складу якої входять представники профспілок і роботодавців, до 1 січня 2027 року мінімальна погодинна ставка зросте у два етапи — до 14,60 євро.

Наступне підвищення очікується до рівня 13,90 євро з 1 січня 2026 року. За даними агентства KNA, нині близько 6 мільйонів людей у Німеччині отримують зарплату саме на рівні мінімальної. Тож ці зміни мають на меті покращити добробут працівників і підтримати людей із низькими доходами.

Раніше ми писали, що Польща залишається популярним напрямком для українців, які через війну змушені шукати безпечне життя. Багато хто з них вже працює та отримує стабільний дохід у цій країні.

Також ми розповідали, що у Німеччині українцям, які подаватимуться на тимчасовий захист після 1 квітня 2025 року, можуть зменшити виплати — але лише після внесення змін до законодавства про соціальний захист і біженців.