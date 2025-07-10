Мінімалка в Польщі — які суми гарантують та скільки доплачують за нічні зміни у 2025

Людина тримає 100 злотих. Фото: Pexels

Польща продовжує залишатися однією з найпривабливіших країн для українців, які були змушені залишити домівки через війну. Тут чимало наших співгромадян влаштувалися на роботу та отримують стабільну зарплату.

Про те, яку мінімалку отримують працівники в Польщі та скільки доплачують за нічні зміни у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Яка мінімальна зарплата у Польщі у 2025 році

Починаючи з 1 січня 2025 року, в Польщі встановили новий розмір мінімальної оплати праці — 4 666 злотих брутто на місяць, що еквівалентно приблизно 53 681 грн. Після сплати податків працівник отримує близько 3 510 злотих "чистими" (приблизно 40 382 грн).

Варто зазначити, що з липня 2024 року мінімальна зарплата складала 4 300 злотих брутто (49 470 грн). Також у 2025 році зросла мінімальна погодинна ставка — до 30,50 злотих брутто (орієнтовно 350 грн).

Працівники, які працюють у нічні зміни, у 2025 році зможуть розраховувати на підвищену доплату, що прямо пов’язано зі збільшенням базової ставки. Варто зазначити, що надбавка за нічну роботу змінюється залежно від місяця.

Хто і скільки отримує за роботу у нічні години

Кожен працівник, незалежно від професії, має право на компенсацію за роботу в нічний час — з 21:00 до 07:00. Розмір цієї доплати обчислюється за формулою: мінімальну місячну зарплату ділять на кількість робочих годин у поточному місяці, а потім визначають 20% від цієї суми.

Оскільки тривалість робочого часу щомісяця різна, то й надбавка буде змінюватись. У 2025 році орієнтовні мінімальні ставки доплати за одну годину нічної роботи виглядають так:

Січень — 5,55 злотих/год;

Лютий — 5,83 злотих/год;

Березень — 5,55 злотих/год;

Квітень — 5,55 злотих/год;

Травень — 5,83 злотих/год;

Червень — 5,83 злотих/год;

Липень — 5,07 злотих/год;

Серпень — 5,83 злотих/год;

Вересень — 5,30 злотих/год;

Жовтень — 5,07 злотих/год;

Листопад — 6,48 злотих/год;

Грудень — 5,55 злотих/год.

Зазначені суми — це мінімальні обов’язкові доплати. Якщо підприємство пропонує вищу заробітну плату, роботодавець може встановити надбавки на свій розсуд, однак вони не мають бути нижчими за ці значення.

Раніше ми писали, що з 1 липня 2025 року у ряді американських штатів підвищено мінімальну погодинну ставку. Зміни охоплять орієнтовно 880 тисяч осіб, які працюють в Алясці, Орегоні та окрузі Колумбія.

Також ми розповідали, що у Польщі не обов’язково мати прибутки в десятки тисяч злотих, щоб потрапити до категорії забезпечених. Для одинокої особи межа достатку є нижчою, ніж для подружжя чи родини з дітьми.