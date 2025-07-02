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Головна Економіка Мінімалка в липні — якою буде сума та скільки податків утримують

Мінімалка в липні — якою буде сума та скільки податків утримують

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 07:15
Мінімальна зарплата в Україні — скільки чистими отримають працівники в липні
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Розмір мінімальної заробітної плати виконує не лише соціальну функцію, а й відображає загальний стан економіки держави. Він впливає на доходи працівників, формування державного бюджету та рівень купівельної спроможності населення.

Про те, якою буде мінімалка в Україні та скільки отримають на руки працівники у липні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Які суми отримають працівники з мінімальною зарплатою

Мінімальна заробітна плата — це найменший гарантований рівень оплати праці, встановлений державою. Її розмір не залежить від форми власності роботодавця чи виду підприємства та визначається згідно із законами України, зокрема статтями 9 і 10 Закону "Про оплату праці".

Встановлено, що цей показник не може бути нижчим за прожитковий мінімум для працездатного населення. У 2024 році мінімалка змінювалась двічі, але у 2025 від підвищення вирішили відмовитись. Наразі вона становить 8 000 грн. Проте фактично працівники отримують менше, оскільки із заробітної плати стягуються податки:

  • 5% — військовий збір;
  • 18% — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО).

У підсумку з 8 000 грн у вигляді податків відраховується 1 840 грн, а "на руки" працівник отримує близько 6 160 грн.

Чи зміниться мінімалка в найближчому майбутньому

За останнє десятиліття мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася у понад шість разів. Її поступове зростання має на меті не лише підтримку купівельної здатності населення, але й стабілізацію бюджетних надходжень через податки.

Попри це, у 2025 році уряд не планує підвищення мінімалки — її залишать на рівні 8 000 грн. Міністерство фінансів прогнозує поступове підвищення мінімальної зарплати лише з наступного року. Також згідно із бюджетною декларацією мінімалка зростатиме:

  • з січня 2026 рік — 8 688 грн;
  • з січня 2027 рік — 9 374 грн;
  • з січня 2028 рік — 10 059 грн.

Раніше ми писали, що близько 80% українців, які шукають роботу, зазначають, що погодилися б на зарплату, яка не перевищує 20 тисяч гривень. Водночас майже половина з них бажають працювати за таку суму неповний робочий день.

Також ми розповідали, що Польща й надалі залишається однією з найпривабливіших країн для українців, які були змушені залишити батьківщину через війну. Там багато наших співгромадян знайшли можливість жити та заробляти.

виплати робота гроші мінімальна зарплата зарплатня
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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