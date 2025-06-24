Мінімалка в Польщі — яку суму гарантує держава в липні 2025

Польські злоті. Фото: Pixabay

Польща залишається однією із найпопулярніших країн серед українців, які виїхали через війну. Багато наших громадян живуть і працюють там, отримуючи стабільний дохід.

Про те, яку мінімалку отримують в Польщі у 2025 році та які зміни хочуть запровадити для працівників, зазначається на сайті "Eversheds Sutherland".

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Яку мінімалку гарантують працівникам в Польщі

З 1 січня 2025 року у Польщі зросла мінімальна заробітна плата. Уряд встановив новий рівень — 4 666 злотих брутто на місяць (близько 52 558 грн). Після сплати податків це приблизно 3 510 злотих "чистими" (39 536 грн).

Для порівняння, з липня 2024 року мінімалка становила 4 300 злотих брутто (48 435 грн). Також цього року зросла мінімальна погодинна оплата — до 30,50 злотих брутто (343 грн).

Як можуть змінитись умови роботи в Польщі

Польський уряд готує експеримент зі зменшення тривалості робочого тижня. Про це заявило Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики. Програму запустять у різних галузях та компаніях різного розміру — без скорочення зарплат і робочих місць.

До кінця червня 2025 року мають оприлюднити умови участі. Долучитися зможуть підприємства, місцева влада та громадські організації. Розглядають кілька варіантів змін:

чотири робочі дні;

35-годинний робочий тиждень;

збільшення тривалості відпусток.

Який саме формат запрацює — вирішуватимуть разом з роботодавцями та працівниками. У 2026 році на цей експеримент планують виділити щонайменше 10 мільйонів злотих із Фонду праці.

Його мета — покращити умови праці, адаптувати ринок до змін, пов’язаних з автоматизацією та старінням населення. Проте деякі експерти та роботодавці сумніваються в ефективності ініціативи через можливі фінансові ризики.

Раніше ми писали, що українцям у Польщі може знадобитися мовний сертифікат — його вимагають при вступі до університету чи поліцеальної школи, для оформлення громадянства або працевлаштування в державні структури. Тож багатьох цікавить вартість отримання такого документа.

Також ми розповідали, що для українців, які хочуть потрапити до ЄС, доступні обмежені варіанти. Через заборону авіаперельотів під час воєнного стану лишаються подорожі потягом, авто, автобусом або пішки. Тому важливо вибрати найзручніший маршрут до Європи.