Поїздка в ЄС на автобусі — яким маршрутом дешевше дістатися до Європи

Пасажири біля автобуса. Фото: УНІАН

Українці мають небагато варіантів перетину кордону з Європейським Союзом. Оскільки авіаційний пасажирський транспорт під забороною в період воєнного стану, залишається подорож потягом, власним автомобілем, автобусом чи пішки. Постає питання, яким маршрутом вигідніше скористатися, щоб опинитися в ЄС.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує поїздка на автобусі з Києва у столиці сусідніх країн.

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Автобусні маршрути з Києва в ЄС

З усіх держав, що оточують Україну, чотири офіційно входять у Європейський Союз: Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія. Ми перевірили вартість автобусних поїздок із Києва до Варшави, Будапешту, Бухаресту і Братислави, аби дізнатися, який маршрут буде максимально вигідним для українців фінансово.

Запланувавши виїзд на 16 червня 2025 року, пасажирам доведеться заплатити мінімум:

1 200 грн — за подорож до Варшави;

2 500 грн — за подорож до Бухаресту;

2 700 грн — за подорож до Братислави;

3 000 грн — за подорож до Будапешту.

Автобусні маршрути до Варшави. Фото: скриншот

Автобусні маршрути до Бухаресту. Фото: скриншот

Автобусні маршрути до Братислави. Фото: скриншот

Автобусні маршрути до Будапешту. Фото: скриншот 1 / 4







Звісно, варто враховувати протяжність та час у дорозі. Наприклад, маршрут до столиці Польщі займе 20 год. 30 хв, а в Бухарест — всього на 10 хв довше. Натомість ціна поїздки відрізняється суттєво — аж на 1 300 грн.

У столицю Румунії вдасться добратися за 26 год. 30 хв, у столицю Словаччини — за 25 год. 5 хв. За даними Busfor, найдорожче українцям обійдеться подорож з Києва до Братислави — 4 164 грн (триватиме 28 год.).

Більшість українців обирають подорожувати за кордон саме потягом. Цікаво дізнатися, чи сильно відрізняється вартість міжнародного маршруту, якщо змінити транспорт. З Києва у Варшаву вдасться добратися мінімум за 2 378 грн (виїзд 16 червня), у Будапешт — за 3 696 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяких пасажирів можуть висадити з потяга. Це припустимо, якщо людина порушує громадський порядок, перебуває у стані алкогольного/наркотичного сп’яніння, перевозить заборонені речі або має серйозні проблеми зі здоров’ям.

Також ми писали, що українським водіям потрібно мати повний набір документів, аби перетнути кордон із Молдовою. Нещодавно список поповнився сертифікатом технічного огляду транспортного засобу. Без цього документу прикордонники не впустять авто.