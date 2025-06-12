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Головна Економіка Правила Укрзалізниці — кого можуть "зняти" з поїзда у 2025

Правила Укрзалізниці — кого можуть "зняти" з поїзда у 2025

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Дата публікації: 12 червня 2025 13:06
Червоні лінії для пасажирів УЗ — кого можуть висадити з поїзда у 2025
Провідниця перевіряє квиток у чоловіка. Фото: УНІАН
Ключові моменти Які права мають пасажири Укрзалізниці Кого можуть висадити з потяга

В потягах Укрзалізниці діють чіткі правила для пасажирів. Якщо їх порушити, можна отримати штраф або навіть бути примусово висадженим з потяга.

Про те, які права мають пасажири та чому можуть зняти з потяга у 2025 році, зазначається у наказі "Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України".

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Які права мають пасажири Укрзалізниці

Пасажир має право зайняти місце, вказане у квитку, навіть якщо сів не на початковій станції маршруту. Якщо одне й те ж місце випадково продали кільком людям, провідник зобов’язаний розв’язати ситуацію: 

  • знайти вільне місце;
  • надати альтернативу — навіть у вагоні вищого класу, без доплат.

Якщо запропоновані варіанти не підходять — пасажиру повертають вартість квитка. Людина, яка помилково потрапила не в той потяг, повинна вийти на найближчій зупинці. Провідник оформить акт, за яким пасажир зможе безплатно повернутися до станції відправлення.

Згідно з оновленнями, вага ручної поклажі не повинна перевищувати 36 кг. Її слід розміщувати відповідно до місця пасажира — на верхній або нижній полиці, або у спеціально визначених зонах.

Кого можуть висадити з потяга

Пасажира можуть примусово висадити, якщо він:

  • порушує громадський порядок;
  • у стані сильного алкогольного сп’яніння;
  • перевозить заборонені речі та відмовляється їх здати;
  • має серйозні проблеми зі здоров’ям — тоді його передають медикам.

Усі ці вимоги необхідні для підвищення безпеки та комфорту пасажирів та працівників Укрзалізниці.

Раніше ми писали, що в Україні громадяни, які досягли 60-річного віку, можуть скористатися правом на безоплатний проїзд. Однак важливо знати, що ця пільга не охоплює всі види громадського транспорту.

Також ми розповідали, що метрополітен залишається найкращим способом пересування містом, проте в ньому необхідно дотримуватися встановлених правил. У певних ситуаціях пасажиру можуть відмовити в проїзді.

Укрзалізниця транспорт залізниця потяг проїзд громадський транспорт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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