Червоні лінії для пасажирів УЗ — кого можуть висадити з поїзда у 2025

Провідниця перевіряє квиток у чоловіка. Фото: УНІАН

В потягах Укрзалізниці діють чіткі правила для пасажирів. Якщо їх порушити, можна отримати штраф або навіть бути примусово висадженим з потяга.

Про те, які права мають пасажири та чому можуть зняти з потяга у 2025 році, зазначається у наказі "Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України".

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Які права мають пасажири Укрзалізниці

Пасажир має право зайняти місце, вказане у квитку, навіть якщо сів не на початковій станції маршруту. Якщо одне й те ж місце випадково продали кільком людям, провідник зобов’язаний розв’язати ситуацію:

знайти вільне місце;

надати альтернативу — навіть у вагоні вищого класу, без доплат.

Якщо запропоновані варіанти не підходять — пасажиру повертають вартість квитка. Людина, яка помилково потрапила не в той потяг, повинна вийти на найближчій зупинці. Провідник оформить акт, за яким пасажир зможе безплатно повернутися до станції відправлення.

Згідно з оновленнями, вага ручної поклажі не повинна перевищувати 36 кг. Її слід розміщувати відповідно до місця пасажира — на верхній або нижній полиці, або у спеціально визначених зонах.

Кого можуть висадити з потяга

Пасажира можуть примусово висадити, якщо він:

порушує громадський порядок;

у стані сильного алкогольного сп’яніння;

перевозить заборонені речі та відмовляється їх здати;

має серйозні проблеми зі здоров’ям — тоді його передають медикам.

Усі ці вимоги необхідні для підвищення безпеки та комфорту пасажирів та працівників Укрзалізниці.

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