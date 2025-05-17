Правила перевезень Укрзалізниці — скільки багажу можна брати у потяг без доплати

Люди сідають в потяг. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пасажири, які подорожують потягами Укрзалізниці, повинні дотримуватись встановлених норм щодо багажу. Якщо речі перевищують дозволені параметри, доведеться сплатити додатковий тариф, а в окремих випадках в перевезенні взагалі можуть відмовити.

Про те, за який багаж потрібно доплачувати пасажирам у 2025 році, зазначається на сайті Укрзалізниці.

Реклама

Читайте також:

Що вважається ручною поклажею пасажира

До ручної поклажі належать особисті речі, які легко переносити та розміщувати у вагоні в спеціально відведених місцях — це можуть бути рюкзаки, пакети, дорожні сумки чи валізи. Окрім цього, пасажиру дозволяється без оплати мати при собі певні предмети, що не враховуються у ваговий ліміт:

жіночу сумку;

рибальські снасті;

портфель чи сумочку;

фотоапарат або відеокамеру;

спортивне спорядження: лижі з палицями, сноуборд;

інші дрібні речі, що не займають багато місця та можуть бути розміщені у вагоні.

Також у межах норми ручної поклажі дозволено перевозити один розібраний та упакований велосипед або дитячу коляску (якщо подорожує дитина).

За який багаж потрібно доплачувати у 2025 році

Укрзалізниця обмежує максимальні обсяги ручної поклажі. Кожному пасажиру дозволено брати із собою до 50 кг речей. При цьому до 36 кг можна перевозити безплатно. Якщо вага перевищує цей ліміт, але не перевищує 50 кг, пасажиру потрібно доплатити за тарифами, передбаченими для багажних перевезень (максимум — за 14 кг).

У разі, якщо вага ручної поклажі перевищує 50 кг, вона не допускається до розміщення у пасажирському вагоні. Таке обмеження запроваджено з міркувань безпеки та для запобігання перевантаженню вагонів.

Ще один важливий момент — габарити речей. Сума довжини, ширини та висоти не повинна перевищувати 200 см. Це слід враховувати при пакуванні речей у дорогу.

Чи можна перевозити велосипед у вагонах Укрзалізниці

У регіональних потягах, де є спеціально облаштовані місця для велосипедів, їх можна перевозити, але лише за окрему плату. Такий багаж оформлюється як 20 кг з видачею квитанції за формою ЛУ-12а або за допомогою електронного перевізного документа.

У поїздах типу "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" перевезення велосипеда можливе лише за наявності технічних умов, тобто місць для їх розміщення. Якщо вони відсутні, велосипед до перевезення не приймається.

Раніше ми писали, що залізниця й надалі залишається одним із найзручніших способів подорожувати територією України. Проте в умовах постійного подорожчання особливо гостро постає питання економії на квитках.

Також ми розповідали, що безоплатний проїзд — це один із важливих способів державної допомоги тим українцям, які потребують особливої підтримки. У 2025 році особи з інвалідністю мають право пільгове користуватися більшістю видів громадського транспорту.