Правила перевозок Укрзализныци — сколько багажа можно брать в поезд без доплаты

Люди садятся в поезд. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Пассажиры, путешествующие поездами Укрзализныци, должны придерживаться установленных норм по багажу. Если вещи превышают разрешенные параметры, придется оплатить дополнительный тариф, а в отдельных случаях в перевозке вообще могут отказать.

О том, за какой багаж нужно доплачивать пассажирам в 2025 году, отмечается на сайте Укрзализныци.

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Что считается ручной кладью пассажира

К ручной клади относятся личные вещи, которые легко переносить и размещать в вагоне в специально отведенных местах — это могут быть рюкзаки, пакеты, дорожные сумки или чемоданы. Кроме этого, пассажиру разрешается без оплаты иметь при себе определенные предметы, которые не учитываются в весовой лимит:

женскую сумку;

рыболовные снасти;

портфель или сумочку;

фотоаппарат или видеокамеру;

спортивное снаряжение: лыжи с палками, сноуборд;

другие мелкие вещи, которые не занимают много места и могут быть размещены в вагоне.

Также в пределах нормы ручной клади разрешено перевозить один разобранный и упакованный велосипед или детскую коляску (если путешествует ребенок).

За какой багаж нужно доплачивать в 2025 году

Укрзализныця ограничивает максимальные объемы ручной клади. Каждому пассажиру разрешено брать с собой до 50 кг вещей. При этом до 36 кг можно перевозить бесплатно. Если вес превышает этот лимит, но не превышает 50 кг, пассажиру нужно доплатить по тарифам, предусмотренным для багажных перевозок (максимум — за 14 кг).

В случае, если вес ручной клади превышает 50 кг, она не допускается к размещению в пассажирском вагоне. Такое ограничение введено из соображений безопасности и для предотвращения перегрузки вагонов.

Еще один важный момент — габариты вещей. Сумма длины, ширины и высоты не должна превышать 200 см. Это следует учитывать при упаковке вещей в дорогу.

Можно ли перевозить велосипед в вагонах Укрзализныци

В региональных поездах, где есть специально оборудованные места для велосипедов, их можно перевозить, но только за отдельную плату. Такой багаж оформляется как 20 кг с выдачей квитанции по форме ЛУ-12а или с помощью электронного перевозочного документа.

В поездах типа "Интерсити" и "Интерсити+" перевозка велосипеда возможна только при наличии технических условий, то есть мест для их размещения. Если они отсутствуют, велосипед к перевозке не принимается.

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